Vabariiklased taastasid kontrolli USA esindajatekoja üle

Ajaleht Financial Times kirjutab, et vabariiklased hakkavad taas kontrollima USA esindajatekoda. Demokraadid säilitasid aga enamuse USA senatis.

Uudisteagentuur AP teatas, et vabariiklased said kätte 218 kohta, mida on vaja, et saavutada esindajatekojas enamus. Lõplikud tulemused pole veel selgunud, jagamisel on veel seitse kohta, vahendas Financial Times.

Vabariiklaste parteis valitsevad erimeelsused, pole veel selge, kas Kevin McCarthyst saab kongressi spiiker. Nädala alguses võitis McCarthy salajasel hääletusel ja sai oma partei spiikri kandidaadiks. Tema vastu hääletasid aga Donald Trumpile lojaalsed vabariiklased.

Kongress valib uue spiikri jaanuaris, McCarthy vajab siis vähemalt 218 saadiku toetust.

USA president Joe Biden õnnitles McCarthyt vabariiklaste valimisvõidu puhul. Bideni sõnul on ta valmis tegema koostööd esindajatekoja vabariiklastega.

Nädalavahetusel sai selgeks, et Bideni kodupartei säilitab kontrolli senati üle. Demokraadid võitsid napilt Nevadas ja Arizonas. Senativalimiste lõplikud tulemused selguvad järgmisel kuul, kui Georgia osariigis toimub teine voor. Seal osalevad demokraadist senaator Raphael Warnock ja vabariiklane Herschel Walker.

Senati vabariiklased valisid kolmapäeval tagasi oma juhiks Mitch McConnelli.

McConnellile esitas väljakutse Trumpi liitlane ja Florida senaator Rick Scott. McConnell sai 37 häält, Scott aga ainult 10 häält.

Pärast valimisvõitu kommenteeris McConnell ka 2024. aasta presidendivalimisi.

"Plaanin sellest võistlusest eemale jääda. Mul pole seal midagi mängus. Ma arvan, et see saab olema tasavägine heitlus, kus osalevad ka teised kandidaadid," ütles McConnell.

USA endine president Donald Trump teatas hiljuti, et kandideerib uuesti presidendiks. Praegu on Trump vabariiklaste ainus ametlik presidendikandidaat.