ERR USA-s: lõhenenud kongress võib tekitada poliitilise seisaku

Georgia osariigi järelvalimised võitis demokraat Raphael Warnock, mis kindlustas erakonna enamuse USA senatis. Samas läheb esindajatekoda vabariiklaste kätte, kes on lubanud algatada mitu uurimist. Lõhenenud kongress võib mõneks ajaks tekitada poliitilise seisaku.

Raphael Warnocki võit andis demokraatidele olulise senatikoha järgmiseks kuueks aastaks.

"Hääletamine on usk, mis sunnib tegutsema. Georgia, olete palvetanud suuga, jalgadega, kätega, peaga ja südamega," kõneles Warnock.

Georgia järelvalimistega kindlustasid demokraadid senatis enamuse, mis muudab president Joe Bideni jaoks lihtsamaks poliitiliste kandidaatide kinnitamise. Samuti vähendab see asepresident Kamala Harrise rolli, kes oli ametist lahkuvas senatis viigimurdja.

"Georgia valijad teadsid, et nendel valimistel oli mängus midagi olulist ja nad soovisid kindlustada, et nende häält võetakse kuulda," ütles Georgia osariigi valija Ashley Robinson.

Vabariiklaste kandidaat Herschel Walker võitles vahevalimiste ajal erinevate süüdistusega. Kahe naise väitel sundis Walker neid aborti tegema, kuigi avalikult on ta protseduuri vastu. Chicago ülikooli professori William Howelli hinnangul vähendas see vabariiklaste entusiasmi. Howelli hinnangul on Georgia senatikoha kaotus ka järjekordne löök eelmise presidendi Donald Trumpi toetatud kandidaatidele.

"Ma arvan, et nende valimiste tulemus näitab paljudele inimestele, milline on Trumpi seis valijate seas. Sellest lähtuvalt saavad nad otsustada, milline mõjuvõim peaks tal olema erakonnas," ütles Howell.

Samas saavad vabariiklased enda kätte esindajatekoja enamuse, mis annab neile võimaluse algatada erinevaid juurdlusi. Muu hulgas soovivad nad uurida president Bideni poja äritegevust, USA lahkumist Afganistanist ja koroonaviiruse algust.