Netikasiino eemaldas mängima kutsuvad plakatid ja digireklaamid

ERR-i vihjest alguse saanud menetluse käigus jõudis järelevalveasutus järeldusele, et online-mängukeskkonna Kiirkasiino väliplakatid ja digireklaamid on hasartmängudele üles kutsuvad ning rikuvad sellega seadust. Reklaamid on nüüdseks eemaldatud.