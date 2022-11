Eesti tahab Euroopas uut gaasihinna indeksit

"Toetasime seisukohti gaasi ühisostude osas. Eriti oluline on meie jaoks, et Euroopa Liidu ühiste gaasihangete platvormil välistatakse Vene päritolu maagaas ja LNG ning võetakse kasutusele uus gaasihinna indeks, mis võtab arvesse ka LNG-d ja tekib võimalus ka ajutiseks gaasihindade piiramiseks gaasibörsil nii, et see ei sea ohtu varustuskindlust ega turu toimimist," rääkis peaminister Kaja Kallas valitsuse istungi järgsel pressikonverentsil.

Valitsuses heakskiidu saanud dokumendi kohaselt toetab Eesti ajutise meetmena LNG-tarnetel põhineva uue gaasihinnaindeksi arendamist. Samas rõhutatakse, et uus indeks ja selle aluseks olev metoodika tuleb regulaarselt koos turuosalistega üle vaadata, et parandada indeksi toimimist.

Eesti peab ka oluliseks luua LNG terminalide ja gaasihoidlate broneeritud võimsuse järelturul müümiseks läbipaistev ja tõhusalt toimiv ajutine platvorm, öeldakse seisukohtades.

Lisaks pooldab Eesti ajutise mehhanismi käivitamist gaasi ühisostude platvormil gaasi ühishangeteks, et tagada Euroopa Liidu gaasihoidlate täitmine järgmiseks kütteperioodiks.

Samuti toetab Eesti solidaarsusmeetmete tugevdamist gaasi jagamiseks selleks lepingu sõlminud liikmesriikide vahel.

Samas rõhutab Eesti, et nendele liikmesriikidele, kelle elektrisüsteem on sünkroniseeritud kolmandate riikidega, tuleb võimaldada solidaarsusleppe täitmist selles ulatuses, mis ei kahjustaks selle liikmesriigi toimetulekut ootamatu desünkroniseerimise olukorras. Sellega soovib valitsus tagada, et kui Venemaa Balti riigid ootamatult oma elektrisüsteemist eraldab, suudaks Eesti, Läti ja Leedu tagada oma elektrisüsteemi toimimise gaasielektrijaamade abil.

Ekspert: oluline on hoiduda endale liigsete kohustuste võtmisest

Ettevõtte Baltic Energy Partners OÜ partner Marko Allikson ütles ERR-ile, et Eesti peaks Euroopa Komisjoni algatusi gaasituru reguleerimiseks toetama, kuid seadma neile kindlad eeltingimused, et ei peaks endale ebamõistlikke kohustusi võtma.

Valitsuse seisukohtadest on tema hinnangul ainuke reaalne kohustus esitada Eesti prognoositavad gaasikogused ühisostu platvormile, ent selle kaudu ostmine ise ei ole siduv.

"Venemaa gaasi välistamine ühishangetest on ka ilmselt mõistlik," lisas ta.

"Ühishanke osas on pigem küsimus selle mõistlikkuses tervikuna, kuna see võib põhjustada otsest hinnasurvet kui turult küsitakse korraga suuri mahte ning teisalt tähendab see väga keerulist koordineerimist ja logistikat, et üksikute väiksemate liikmesriikide gaasivajadustele tegelikult abiks olla," märkis Allikson.

Kommenteerides Eesti soovi solidaarsusmeetmeteks, ütles Allikson, et nende rakendamine on Eestile oluline, kuna meil ei ole otseselt ei oma gaasimahutit ega ka LNG terminali, kuid meie vajadused võivad olla mõjustatud elektrisüsteemi desünkroniseerimisest.

Hinnates Eesti toetust TTF gaasibörsil hindade ajutise piiramiseks võimaluse loomist tinimusel, et ei seata ohtu varustuskindlust ega EL-i sisest gaasikaubandust, märkis Allikson, et igasuguste hinnapiiride ja indeksite tegelikku mõistlikkust saab hinnata alles siis kui need on lõplikult välja töötatud. "Siin ei ole pimesi põhjust poolikuid või ebasoovitavaid tagajärgi põhjustavaid lahendusi toetada," märkis ta.

Euroopa Liidu energiaministrite nõukogu toimub 24. novembril, kuid selle üheks sisendiks peavad saama Euroopa Komisjoni seadusandlikud ettepanekuid, mida Komisjon ei siiani esitanud.

Väljaanne EurActiv.com kirjutas neljapäeval, et ettepaneku esitamisega venitamine tekitab liikmesriikides frustratsiooni ning samas on riikide seisukohad tugevalt lahknevad.