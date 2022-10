Euroopa Ülemkogu arutab gaasi hinnalage

Neljapäeval Brüsselisse saabunud 27 Euroopa Liidu liidrist 15 on gaasi hinnale lae seadmise poolt. Ülejäänud 12 on vastu või äraootavad.

"Hinnalagi on ideeliselt hea asi, aga me peame olema ettevaatlikud, et see ei viiks pakkumise vähenemiseni. Või et need riigid, millel on gaasi, ei ütle selle peale, et kui Euroopa pole valmis maksma, siis nad saadavad selle Aasiasse. Tõeline probleem on gaasi puudumine. Kallis gaas on parem kui üldse mitte gaasi," sõnas Austria kantsler Karl Nehammer.

Hinnalaele lisaks räägitakse ka uuest gaasi hinnaindeksist, mis ei sõltuks nii palju Venemaa mängudest torujuhtmetega. Mitmed liidrid kardavad, et praeguses olukorras mitut asja korraga muutes võib tulemus olla veel kehvem.

"Mure on just sellepärast, et kas me ei viska n-ö last pesuveega välja. Et me läheme tegema lühiajalisi lahendusi, millel on väga pikaajalised mõjud ja väga suured mõjud, mis tegelikult ei ole sugugi kasuks. Ja mure loomulikult kõigil on see, et kas me lihtsalt ei maksa oma eelarvetest välja suuri summasid, aga muutust turul kaasa ei too," sõnas peaminister Kaja Kallas.

Kõige suurem riik, kes on hinnalae vastu, on Saksamaa. Sealne liidukantsler Olaf Scholz pidi täna vastama mitmetele kriitilistele küsimustele. Üks neist uuris ega Saksamaa poliitika liiga isekas pole. "Me oleme Euroopa kõige suurem toetaja. Maksame tavaliselt 26 protsenti Euroopa Liidu eelarvest ja arendame mitmeid solidaarsusmehhanisme. Nii nagu koroonakriisi ajal meie loodud taasterahastuga. Taasterahastu on hea viis koos tegutseda ka praegu, sest enamus raha, mille taasterahastusse panime, pole veel kasutatud," rääkis Scholz.

Seejuures pole juhuslik, et Saksamaa liidukantsler rääkis haruldasel kombel inglise keeles, mis aitab tal jõuda kodupublikust kaugemale. Kas ka teiste liidriteni, selgub juba neljapäeva öösel.

Euroopa liidritel läheb aruteludega varaste hommikutundideni. Ilmselt üritavad gaasi hinnalae pooldajad Scholzi ära rääkida. Saksamaa on olnud praeguse kriisi ajal alguses paljudele asjadele vastu, aga kui neile on selgitatud, on nad seda teinud, mida vaja. Saksamaa hinnalae vastasus on loonud mõra Saksmaaa ja Prantsusmaa vahele. Prantsusmaa kritiseeris Saksmaa isekust, kui president Emmanuel Macron ütles, et kui Saksamaa soovib olla omaette, siis see on probleem kogu Euroopale.

Liidrid ei pea aga jõudma konsensusele. Probleem lahendatakse ära kvalfitseeritud häälteenamusega. Seda on palju lihtsam leida kui ühehäälsust ja lõpliku otsuse teevad ära järgmisel nädalal Euroopa Liidu energiaministrid.