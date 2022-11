Riigikogu liikmed esitasid ettepanekud katuserahade jagamiseks

Riigieelarvest läheb regionaalsete toetustena ehk katuserahana jagamisele neli miljonit eurot ehk saadiku kohta ligikaudu 40 000 eurot. Opositsiooni kuuluva EKRE liikmed toetavad näiteks vähiravi, naiste varjupaiku ja Kaitseliitu.

"Meil oli kokkulepe, et teatud summa on saadiku enda otsustada ja ülejäänud otsustasime siis kõik üheskoos anda nendele objektidele ja MTÜ-dele, mida olulisemaks pidasime," rääkis EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas. Põlluaasa sõnul on saab selle rahaga regionaalset arengut mõjutada.

Reformierakonna fraktsioonist jättis katuseraha kasutamata neli inimest. Üks neist on fraktsiooni esimees Mart Võrklaev

"Minu isiklik seisukoht on küll see, et sellisel kujul riigieelarvest raha jagamine ei ole õige ega tegelikult mõistlik ega vajalik. Igal juhul on seal küljes väga tugev eeldus selleks, et kes raha saab, see peab justkui saadikut tundma," rääkis Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev.

Sotsiaaldemokraadid jagasid raha spordile, noortega seotud projektidele, pensionäride ühendustele ja kirikutele.

"Sotsiaaldemokraatidel kõik riigikogu liikmed kasutavad võimalust toetada häid, huvitavaid ja kasulikke algatusi regioonides," rääkis fraktsiooni liige Eduard Odinets.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles, et fraktsioonis osalesid kõik investeeringute raha jagamisel. Karilaid ise programmi toetab, kuid leiab, et seda tuleks reformida.

"Kuldne ring ehk Tallinn ja Harjumaa ei peaks seal sees olema või olema väiksema koefitsiendiga. Kõik mis jääb väljaspoole kuldset ringi võiks rohkem saada," rääkis Karilaid.

Parempoolsete ridadesse kuuluv Siim Kiisler on katuseraha jagamise vastu ja tahab seda lõpetada. Ettepanek aga toetust ei saanud. "Minu ettepanek oli lihtsalt kogu see raha eelarvest välja võtta ja vähendada selle arvel võlgu elamist," ütles ta.

Rahanduskomisjoni esimees, Isamaa fraktsiooni liige Aivar Kokk ütles, et toetas külaseltse ja spordiklubisid. Riigikogulaste ettepanekud vaatab komisjon üle.

"Kui me näeme, et seal on mingisugused vead, mis ei ole kokku lepitud, siis anname võimaluse sellel riigikogu liikmel oma viga parandada," rääkis Kokk.

Riigieelarve kolmandaks lugemiseks esitatud muudatusi hakkab rahanduskomisjon arutama 1. detsembril.