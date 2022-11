Elering otsib EstLink 3 keskkonnamõjude hindamise programmi koostajat

Elering kuulutas välja hanke EstLink 3 trassikoridori keskkonnamõju hindamise programmi koostaja leidmiseks. Kolmas ühendus on planeeritud algama Paldiskist.

Tänavu suvel leppisid Eesti ja Soome elektrisüsteemihaldurid kokku kolmanda riikidevahelise elektriühenduse rajamise kavatsuses, mis võiks alustada tööd 2030. aastate esimeses pooles.

KMH programmi koostamine on eelduseks keskkonnamõju hindamise aruandele. Hankele oodatakse pakkumusi 6. detsembriks ja programmi koostamine peab toimuma aasta jooksul lepingu allkirjastamisest.

EstLink 3 trassikoridor on ligikaudu 80 kilomeetrit pikk ja esialgu on plaanis rajada see nagu ka EstLink 1 ja 2 Paldiski-Keila trassikoridori. EstLink 3 koosneb kõrgepinge alalisvoolu merevõrgukaablist, maismaakaablist ja 30-kilovoldistest õhuliinidest ning ühest konverterjaamast.

Ühenduse võimsus võib jääda 700 kuni 1000 megavati vahemikku, kuid selles ei ole veel kokku lepitud. Praegu on EstLink 1 ja EstLink 2 võimsus kokku 1000 megavatti ja kolmanda ühenduse lisandumisel oleks ülekandevõimsus suurem kui Eesti tiputarbimine, mis on ligikaudu 1500 MW.

Esimene ühendus alustas Eesti ja Soome vahel tööd 2006. ja teine 2013. aastal.

Eleringi teatel on EstLink 3 projekt esitatud ka üleeuroopalisesse 10 aasta võrguarengukavva ja plaanib selle esitada ka Euroopa Liidu ühishuviprojektide nimekirja, mis on omakorda aluseks EL-i kaasrahastuse taotlemiseks.