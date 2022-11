WSJ: Ukraina sõda piirab USA relvatarneid Taiwanile

Ajalehe The Wall Street Journal teatel muretsevad USA võimud, et Ukraina sõja tõttu ei suuda Washington piisavalt kiiresti tarnida relvastust Taiwanile. USA aga tahab suurendada relvade tarnimist Taiwanile, kuna pinged Hiinaga kasvavad.

USA on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse saatnud Kiievile miljardite dollarite ulatuses relvastust. Kongressi ja valitsusametnike sõnul on Ukrainasse suunduv relvade voog nüüd vastuolus USA pikemaajalise plaaniga varustada Taiwanit relvadega, vahendas The Wall Street Journal.

Asjaga kursis inimeste sõnul ulatub USA relvatarnete võlgnevus Taiwani ees juba 18,7 miljardi dollarini. USA tahab varustada Taipeid piisavas koguses relvadega, mis tõstaks Hiina jaoks hinda, kui Peking peaks ründama Taiwanit.

Taiwani ametnikud on juba varem väljendanud muret relvatarnete viivituste pärast.

"Taiwan soovib, et USA poolt Taiwanile müüdavad relvad tarnitaks vastavalt plaanile," ütles oktoobris Taiwani kaitseministeeriumi kõrge ametnik Wang Shin-lung.

USA võimud tunnistasid viivitusi relvade tarnimisel. Pentagoni teatel plaanib USA tarnida Taiwanile uusimat relvastust, kuid Ukrainat varustatakse juba olemasolevatest varudest.

"Jätkame tööd, et pakkuda Taiwanile parimaid võimalusi, tagades samal ajal, et Ukraina suudab end Venemaa agressiooni eest kaitsta," ütles Pentagoni pressiesindaja Sabrina Singh.

USA suured relvafirmad väidavad, et tarnehäired piiravad uute relvade tootmist. See raskendas tellimuste täitmist juba enne Ukraina sõja puhkemist. Relvafirmad Lockheed ja Raytheon plaanivad nüüd laiendada Javelinide ja raketiheitjate HIMARS tootmist.