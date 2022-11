Läänemaa ja Hiiumaa punamonumendid võivad leida koha muuseumis

Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa muuseumid juhataja Anton Pärn ütles, et nad on valmis Läänemaal teisaldatavad ideoloogilised hauatähised muuseumi hoiule võtma.

"Vaatamata sellele ideoloogilisele sõnumile on tegemist ajaloolise mäluga ja see ajalooline mälu ka meile mitte alati kõige vastuvõetavamas kontekstis vajab jäädvustamist ja ka, kui vaja, uurimist ja tutvustamist," selgitas Pärn.

Pärn ütles, et kui punamonumendid peaksid muuseumi hoiule tulema, siis ei tähenda see, et neid tingimata avalikult eksponeeritakse.

"Ma arvan, et esimese sammuna tuleb võtta nad hoiule, ladustada ja edaspidi elu näitab, kuidas nendega edasi minna. Võib-olla tulebki leppida, et mõneks ajaks peavadki jääma nad sellisesse nii-öelda hoitavasse olekusse."

Hiiumaal on punamonumendid lubanud hoiule võtta Hiiumaa militaarmuuseum. Hiiumaa militaarajaloo seltsi juhatuse liige Ain Tähiste ütles, et muuseumis olid juba varem kaks enne praegust üleriigilist aktsiooni eemaldatud punamonumenti. Tänavu on Tähiste sõnul muuseumi lisandunud veel kolm Hiiumaa punamonumenti.

"Kõige kuulsam on Kivi-Jüri, siis on Tahkuna poolsaare tipus olnud mälestussein ehk niinimetatud Navožnõhhi sein ja on tulnud Emmaste hauamonument."

Tähiste sõnul on nad valmis vastu võtma ka ülejäänud veel teisaldamist ootavad Hiiumaa punamonumendid. Muuseumikülastajatele plaanitakse selgitada monumentide ajaloolist tausta.

"Meie siis selle oma monumendipargi juures iga monumendi juures avame tema reaalse loo ka, kui palju on olnud selles tõde, kui palju on olnud vale. Meil on täna juba varasemast ajast monumendipargis olnud kahe monumendi juures selgitav infotahvel olemas; kus nad on algselt olnud, millele pühendatud ja kuidas nad on meie juurde sattunud nii, et samamoodi teeme kõigi teistega," rääkis Tähiste.