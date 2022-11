Hiinal võib aastaks 2035 olla 1500 tuumalõhkepead

USA kaitseministeerium avaldas teisipäeval analüüsi, milles hinnatakse, et kui Hiina rahvavabariik jätkab praeguses tempos enda tuumaarsenali suurendamist, siis on neil aastaks 2035 1500 tuumalõhkepead. Praegu on Pekingi käsutuses üle 400 tuumalõhkepea.

Pentagoni iga-aastases Hiina relvajõudude ülevaates USA Kongressile hoiatab kaitseministeerium, et Hiina rahvavabariik jõuab 2035. aastaks oma relvajõudude moderniseerimisega lõpule.

USA kaitseministeerium hindas eelmisel aastal, et Hiina võib aastaks 2030 ehitada valmis vähemalt 1000 tuumalõhkepead. Viimases ülevaates hinnatakse, et Hiinal on praegu üle 400 tuumalõhkepea.

Üks Politicoga suhelnud ametiisik kinnitas, et Hiina tuumalõhkepeade ehitamise tempo on praegu kooskõlas varem tehtud prognoosidega. Samas on see märgatavalt kiirem võrrelduna 2000ndate aastate keskpaigaga. Sama allika kinnitusel on Hiina tuumalõhkepeade ehitamist kiirendatud.

Politico rõhutab, et Hiina tuumaarsenal on praegu veel vaid murdosa USA ja Venemaa tuumaarsenalist. Neil kahel riigil on kahe peale kokku ligikaudu 90 protsenti maailma tuumalõhkepeadest.

Stockholmi Rahu-Uuringute Instituudi (SIPRI) jaanuarikuus avaldatud andmetel on Venemaal 5977 tuumalõhkepead ning USA-l 5428 tuumalõhkepead.

USA ja Venemaa tuumaarsenalide suurust piirab START lepe. 2021. aastal leppisid mõlemad riigid kokku, et pikendavad START lepet viie aasta võrra.

Hiljuti teatas Venemaa, et lükkab teisipäeval algama pidanud kõnelused START leppe osas edasi.

Hiina on siiani keeldunud START leppega liitumist, kuna nende hinnangul vastutavad relvastuskontrolli eest põhiliselt need kaks riiki, kelle käes on enamus maailma tuumalõhkepeadest.

Ühe Politicoga suhelnud USA kaitseministeeriumi ametniku sõnul tekitab Pekingi otsus suurendada oma tuumaarsenali küsimusi. Sama allikas tõi välja, et avalikult on Hiina rahvavabariik seadnud eesmärgiks omada minimaalsel arvul tuumalõhkepäid, mis on riigi julgeoleku tagamiseks vajalikud.

Pentagoni raportis tuuakse ka välja, et Hiina tegi 2021. aastal ligikaudu 135 ballistilise raketi katsetust, mis on kolm korda rohkem kui kõik teised riigid kokku.