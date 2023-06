Seitse riiki kutsuvad rakendama EL-i välispoliitikas enamushääletust

Seitsme peamiselt Lääne-Euroopa riigi välisministrid tegid üleskutse hakata Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikas, kus seni on kehtinud ühehäälsuse nõue, laiemalt kasutama enamushääletusega otsustamist. Tegemist on juba mitmenda sarnase initsiatiiviga, millele Eesti on siiani vastu olnud.