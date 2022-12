Meduza: Kremli uuringu järgi tahab nüüd enamik venelasi kõnelusi Ukrainaga

Sõltumatu Vene väljaande Meduza väitel on nad saanud ligi salajasele Kremli tellitud küsitlusuuringule, millest on näha, et nüüdseks toetab Venemaa inimeste enamik kõneluste pidamist Ukrainaga. Ligi veerand samas soovib sõda jätkata. Vene sotsioloogide sõnul oli murdepunktiks mobilisatsiooni väljakuulutamine. Vene politoloog Vladimir Gelmani sõnul otsustatakse sõja tulemus siiski lahinguväljal, mitte küsitlusuuringutega