EL võib Twitteri keelustada, kui ettevõte ei suuda enda sisu modereerida

Elon Muskile edastas Euroopa Liidu ähvarduse Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton videokõne kaudu, teatas Financial Times. Breton vastutab ka Euroopa Liidu digitaalse sisu reeglite jõustamise eest.

Breton kinnitas Muskile, et Twitter peab Euroopa Liidu silmis vastama mitmetele kindlatele reeglitele, sh ei tohi EL-i hinnangul suvaliselt platvormile tagasi lubada seal keelu alla sattunud inimesi, Twitter peab aktiivselt võitlema platvormil esineva disinformatsiooniga ning olema nõus järgmiseks aastaks viima läbi ulatuslikku välise auditi.

Volinik hoiatas Muski, et kui Twitter ei suuda nende reeglitega kooskõlas olla, siis võib Twitter Euroopa Liidu digitaalteenuste seaduse alusel sattuda kas Euroopa Liidus täieliku keelu alla või peab ettevõte maksma kuni kuus protsenti oma käibest seaduse rikkumise korral trahvina.

Twitteri värske omanik Elon Musk on varem mitmeid kordi kinnitanud, et tema hinnangul on Euroopa Liidu digitaalteenuste seadus väga mõistlik. Asjaga kursis olevate isikute kinnitusel on Musk ka selle seaduse läbi lugenud ning kinnitanud, et see peaks kehtima kõikjal maailmas.

Euroopa Liidu nõudmiste hulgas on selguse tagamine Twitteri poolt, et millistel tingimustel Twitteri kasutaja konto võidakse blokeerida. Musk taastas endise vastuolulise USA presidendi Donald Trumpi Twitteri konto peale küsitluse läbiviibimist enda Twitteri kontol.

Twitter teatas oma ettevõtte blogipostituses, et nende sisu modereerimise põhimõtted pole muutunud.

Siiski pannakse tulevikus enam rõhku mitte vägivaldse sisu blokeerimisele, vaid selle levi vähendamisele säilitades sõnavabaduse printsiipi ("freedom of speech, not freedom of reach"). Samas tunnistati, et ettevõte eksperimenteerib uute lähenemistega.

Mitmed Euroopa Liidu ametiisikud on väljendanud muret kas Twitteril on peale suurkoondamisi ja töötajate lahkumisi piisavalt töötajaid, et tagada Twitteri kooskõlas olemine Euroopa Liidu reeglitega.

Twitter on ka USA valitsuse huviorbiidis, kuna Musk ostis selle muuhulgas välisriikide investorite abil. USA rahandusminister Janet Yellen kinnitas, et USA valitsus uurib välisinvestorite kaasamisest tingitud võimalikku julgeolekuriski.

Muski Twitteri ostu rahastas muuhulgas Saudi Araabia prints Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz läbi ettevõtte Kingdom Holding Company. Samale ettevõttele kuuluvad osalused Citigroup pangas, Uberis ja Lyftis.