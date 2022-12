Brüssel tahab USA roheäri seaduste tõttu lihtsustada riigiabi eeskirju

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles pühapäeval, et Euroopa Liit (EL) peab lihtsustama oma riigiabi eeskirju. Washington kuulutas hiljuti välja inflatsiooni vähendamise seaduse ja Brüssel muretseb, et see seadus vähendab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet.

Von der Leyen kommenteeris pühapäeval esimest korda avalikult USA 370 miljardi dollari suurust inflatsiooni vähendamise seadust (IRA).

"Euroopa peab oma reegleid kohandama, et muuta investeeringute tegemine lihtsamaks. Meie konkurentide uus tööstuspoliitika nõuab struktuurset vastust," ütles von der Leyen.

Brüssel on üha rohkem mures uue USA seaduse pärast. EL-i ja USA ametnikud arutavad IRA seadust esmaspäeval, vahendas Financial Times.

USA president Joe Biden leiab, et seadus aitab võidelda kliimamuutuste vastu. USA tahab selle seadusega edendada rohelise energiaga seotud tööstusharusid. Euroopa riigid leiavad aga, IRA seadus on seadus protektsionistlik meede, kuna see julgustab ettevõtteid suunama investeeringuid Euroopast eemale.

"On oht, et IRA võib põhjustada ebaausat konkurentsi. EL peaks võtma meetmeid, et seda olukorda tasakaalustada ja parandama meie riigiabi raamistikke," ütles von der Leyen.

"Oleme väga ettevaatlikud, et vältida turumoonutusi meie ühtsel turul. Kuid peame reageerima kasvavale ülemaailmsele konkurentsile puhta tehnoloogia sektoris. Kui näeme, et investeeringud lähevad EL-ist eemale, õõnestaks see meie ühtset turgu," lisas von der Leyen.

Brüsseli edasised sammud reeglite leevendamiseks tekitavad aga liikmesriikide vahel erimeelsusi. Liikmesriigid muretsevad, et Saksamaa suured kulutused juba moonutavad ühtset turgu. Paljudel liikmesriikidel on aga suur riigivõlg ja seetõttu ei saa lubada suuremate kulutuste tegemist.

Von der Leyeni sõnul ei taha Brüssel, et EL-i ja USA vahel puhkeks kaubandussõda.

"Loomulikult teeb Euroopa alati seda, mis on Euroopa jaoks kasulik. Seetõttu reageerib EL inflatsiooni vähendamise seadusele adekvaatselt. Aga kas see tähendab, et me alustame USA-ga keset tegelikku sõda kaubandussõda? See pole meie huvides. Ja mitte ameeriklaste huvides," ütles von der Leyen.