Kelam: Isamaa esindab põhiväärtusi, mitte populismi nagu EKRE

Miks otsustasite taas kandideerida riigikogu valimistel ja just Võru-Valga- ja Põlvamaal? Eelmisel korral, 2019. aastal, jäi teil riigikogu valimistel osalemine vahele.

Jaa, ma olin siis Euroopa Parlamendi liige. Nüüd on mõte aidata seda piirkonda, kuna seal ei ole Isamaal väga palju toetust. Ja kuna ma olen seal sündinud, selles kandis Valgamaal, siis oleks see loomulik.

Kas valituks osutumise korral olete valmis ka riigikokku minema?

Jaa. Muidugi.

Kuidas te iseenda valituks osutumise võimalusi hindate?

Ma ei kavatse siin mingeid ennustusi teha, aga ma olin nõus kandideerima selleks, et toetada Isamaad Valga-, Võru- ja Põlvamaa piirkonnas ja see on minu põhieesmärk. Aga kui peaks juhtuma midagi täiesti ootamatut, et ma osutun valituks, siis nagu ma ütlesin, olen nõus seda ametit edasi kandma.

Kuidas te hindate Isamaa võimalusi nendel valimistel? Kui vaadata viimast Norstati uuringut, siis annab see toetuseks erakonnale praegu 7,7 protsenti.

See 7,7 tavaliselt suureneb valimistel kümneni. See on Isamaa üldine kaubamärk. Aga ma kandideerin lõppude lõpuks sellepärast, et Isamaal on väga otsustav roll, konstruktiivne roll tänase Eesti poliitikas, kes esindab rahvuslikke põhiväärtusi, mitte populismi nagu EKRE. Selle tõttu meid on vaja iga uue valitsuse moodustamisel nagu praegugi. Me oleme andnud väga konstruktiivse panuse ja püüame tasakaalustada ja oleme tasakaalustanud erinevaid jõude. Näiteks on väga tähtis, et Isamaal on praegu välisministri koht. See on see, mida üks väikeriik peab tegema – olema aktiivne, mitte kartma suuri, esindama julgelt põhimõtteid, tegutsema, mitte alla andma enamusele. See on äärmiselt vajalik.

Te rääkisite praegu tasakaalustaja rollist ja eestvedamisest välispoliitika valdkonnas, aga mis on Isamaa valimiskampaania teemad, millega erakond nendel valimistel tahab silma paista ja mis on teie jaoks olulised?

See tuleb välja umbes kümne päeva pärast, valimisprogrammi esitlus toimub 16. detsembril. Aga põhilised teemad on ikkagi rahvuslus, tugev perekond, mida miski ei asenda moodsas riigis. Järelikult toetused perekonnale, hariduspoliitika ja traditsioonilised järjepidevalt väärtused, mida võiks nimetada ka kristlikeks väärtusteks. See tähendab, et väärtused ei ole mingi moekaup, vaid väärtused on püsivad, nagu ausus, järjepidevus, sõnapidamine, elu väärtustamine, teineteisest lugu pidamine. Ma ei näe, et keegi teine tänapäeval selliseid väärtusi kaitseks. Aga need on vajalikud, ilma selleta riik ja ühiskond ei püsi koos.

Kuidas te iseloomustaksite Isamaa praegust kampaaniat ja valimiste meeskonda?

See on täiesti tugev meeskond ja nagu ikka, tähtis on see, et me oleme saanud uusi inimesi juurde. Ja näiteks ka niisugused kampaania numbrid nagu Urmas Reinsalu või Riho Terras, kes on Euroopa Parlamendis ennast suurepäraselt näidanud, üle igasuguste ootuste, kes on autoriteet välis- ja kaitsepoliitika osas, kes on aktiivne, ei karda ütelda teistele oma põhimõtteid. Niisuguseid on meil teisigi. Ja ma usun, et see kampaania tuleb positiivne, konstruktiivne, mitte teiste mahategemine. Sest Eesti vajab kõige enam praegu ühtsust. Me oleme tegelikult kolmandas maailmasõjas ja meil on äärmiselt tähtis, et meil oleks rahvuslik ühtsus nende huvide esindamisel ja kaitsmisel, mis on meile kõige tähtsamad. Hea, et me kaitsepoliitikas oleme seda leidnud, aga seda on vaja ka teistel aladel.

Kas eelolevas kampaanias on oodata ka mingisuguseid suuremaid ja põhimõttelisi lubadusi, näiteks reforme, nagu oli pensionireform?

See viidi täide ja see tähendas kodanikele vabaduse andmist, et ise otsustada, kuidas oma säästudega käituda. See on demokraatlikule õigusriigile äärmiselt tähtis põhimõte ja see teostati. Ma ei näe praegu selliseid lubadusi, aga nagu öeldud, ootame ära kümme päeva, siis näeb täpsemalt.

Te olete 86-aastane. Kuidas teil tervis on? Kas see lubab teil aktiivset kampaaniat teha ja riigikogus tööd, kui peaksite osutuma valituks?

Jah, ma usun, et lubab küll. Kui ma Euroopa Parlamenti viimane kord kandideerisin, olin ma 78 ja ma lõpetasin seal 83-aastasena. Ma ei ole 15 aastat gripis olnud, kunagi põhjuseta puudunud. Nii et ma usun, et riigikogus, kuhu ei pea iga päev lennukiga sõitma, on asi palju lihtsam.

Mis teie tervise saladus on?

Ma arvan, et kõigepealt optimistlik ellusuhtumine ja see, et sa püüad mitte teisi süüdistada, vaid leiad õnne ja tasakaalu iseendas. Aga siia kuuluvad kindlasti ka õige toitumine, liikumine ja ka kristlikud väärtused. Sest meie elu ei tarvitse olla piiratud selle kitsa tsükliga, mida tähendab füüsiline keha. Ja see teeb põhimõttelise vahe. Kas me teeme siin elus kõike, mida võimalik, lootes, et miski ei juhtu või me teame, et elu jätkub teises vormis ja me vastutame kõige selle eest, mis me siin oleme teinud hästi või halvasti.