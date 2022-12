Transpordiamet kritiseerib libedustõrjet Tallinna-Tartu maanteel

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna ida üksuse juhataja Anti Palmi sõnul ei olnud libedustõrje õnnetuspaikades pühapäeval piisav. Palmi tõdes, et libedusetõrjet püütakse teha vastavalt nõuetele, aga teeolud ja ilmaolud on muutlikud ning alati ei õnnestu seda teha nii hästi, kui liiklejad ootavad.

"Ka õnnetuspaigal, Tallinna-Tartu maanteel Järvamaal me selle teenusega pühapäeval rahul ei olnud. Hooldaja oleks kindlasti võinud rohkem pingutada," ütles Palmi, lisades, et transpordiamet veel analüüsib kõiki ilmanäitajaid ja hooldaja liikumisi.

"Kas ta ka lepingut rikkus, seda on vara öelda, aga kui ta rikkus, siis kaalume kindlasti ka mingil juhul sanktsioneerimist."

Palmi rõhutas siiski, et talvel on liiklus- ja teeolud väga muutlikud. Kui hommikul veel tee näiteks libe ei ole, siis päeva peale võib olukord muutuda.

"Sellel konkreetsel teelõigul oli ka nii, et hommikul 8.30 paiku patrull tee läbis. Mõõtis ka libedust, kuid sellel hetkel libedust ei tuvastatud näiteks."

Talvel ei päästa Palmi sõnul tegelikult isegi hooldatud teed täielikult libedusest. Seetõttu peavad liiklejad hindama teeolusid ning olema ettevaatlikud. Palmi kutsub ka liiklejaid üles teatama libedatest teeoludest numbril 1247.

"Meie jaoks on number üks kindlasti liikleja info. Kui ta märkab libedust, siis teada anda, siis see info liigub automaatselt hooldajatele ka. Teiseks ise ikkagi jälgida teeolusid. Mingid lõigud võivad olla libedad. See konkreetne õnnetusjuhtumikoht oli külgtuulega koht, kus esineb õrna pinnatuisku. Pinnatuisk teeb katte oluliselt libedamaks," selgitas Palmi.