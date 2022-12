Kohus mõistis Trumpi firma süüdi maksupettuses

New Yorgi kohus mõistis teisipäeval endise USA presidendi Donald Trumpi pereettevõtte süüdi maksupettuses.

Kohus mõistis Trump firma ( Trump Organization) kaks üksust süüdi kõigis punktides, sealhulgas vandenõus, maksupettuses ja dokumentide võltsimises. Firma võib saada umbes 1,6 miljonit dollarit trahvi, vahendas The Wall Street Journal.

Manhattani prokurör Alvin Bragg ütles, et kohtuotsusega võeti Trumpi äri vastutusele pikaajalise kuritegeliku skeemi eest.

"See juhtum oli seotud ahnuse ja petmisega. Manhattanil pole ükski firma seadusest kõrgemal," teatas Bragg.

Trumpile selles kohtuasjas süüdistust ei esitatud. Prokurörid väitsid, et Trump kehtestas maksuvabad soodustused ja allkirjastas isiklikult mõned tšekid.

Trump teatas, et on kohtuotsuses pettunud. Trumpi firma advokaat teatas, et ettevõte kaebab otsuse edasi.

Oktoobri lõpus alanud kohtuprotsessi ajal kuulas kohus Trumpi ettevõtte endise finantsjuhi Allen Weisselbergi tunnistusi. Weisselberg tunnistas end maksukuritegudes süüdi.

Weisselberg tunnistas end süüdi skeemitamises, mille käigus hiilis kõrvale maksude maksmisest.

Trumpi advokaatide sõnul oli Weisselberg pettur, kes proovis raha kokku hoida.

"Weisselberg tegi seda Weisselbergi heaks," ütles Trumpi advokaat Michael van der Veen.

Trump teatas eelmisel kuul, et kandideerib uuesti USA presidendiks. Viimane kohtuotsus võib vabariiklaste parteis erimeelsusi suurendada veelgi. Paljud vabariiklased leiavad, et partei peab leidma mõne teise presidendikandidaadi.