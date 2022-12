Meediamajad nuputavad lahendust Omniva järsule kojukande hinnatõusule

Omniva on andnud äriklientidele teada, et perioodika kättetoimetamise hind tõuseb järgmisest aastast vähemalt 22 protsenti. Seda eeldusel, et ajakirjandusväljaannete kojukande maht ei lange rohkem kui viis protsenti. Kui mahud peaksid langema rohkem, on Omniva teatel suurem ka hinnatõus: iga viit protsenti ületav mahulanguse protsent toob kaasa hinnatõusu 1,2 protsendi ulatuses. Seega, kui väljaannete tellimise maht väheneb kümme protsenti, on hinnatõus juba ligi 30 protsenti.

Omniva sõnul on hinnatõusu põhjuseks perioodika kättetoimetamise teenuse suurenenud kulud ja asjaolu, et inimesed on hakanud ajalehti-ajakirju vähem tellima. "Perioodika kojukande kulud on otseselt mõjutatud üldisest hinnatõusust, nagu tööjõukulu ja bensiin, aga ka ajalehtede ja ajakirjade tellimuste arvu langusest. Hinnatõus aitab katta teenusega seotud kulude suurenemist, kuid ei kata neid tervikuna," põhjendas hinnatõusu Omniva pressiesindaja Kristina Haavala.

AS Õhtulehe Kirjastuse juhatuse esimees Erik Heinsaar ütles ERR-ile, et sedavõrd suur hinnatõus oli üllatuslik. "See on meie jaoks ka värske info ja me otsime võimalusi sellega hakkama saamiseks," lausus Heinsaar.

Tema sõnul ei saa Õhtulehe Kirjastus suurenevate kojukandekulude korvamiseks enda väljaannete hindu veerandi võrra tõsta. "Oleme hinnatõusus olnud tagasihoidlikud ja oleme vaatamata välistele hinnatõusudele tõstnud hoopis väljaannete kvaliteeti. Oleme kindlad, et tellijate arv püsib meie prognoositud tasemel," sõnas Heinsaar.

Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau ütles, et hinnatõus on ebameeldiv. "Meie arvates peaks riik kandevõrku rohkem toetama, see aitaks hinnatõusu maandada ja oleks kergem ka maapiirikonna inimestele," sõnas Virkebau. 2022. aastal toetas riik perioodiliste väljaannete edastamist maapiirkonnas 4,528 miljoni euroga.

Virkebau sõnul teadis meediamaja Omniva hinnatõusu mõnevõrra ette, kuna AS Express Posti ja AS Eesti Posti kandevõrgu koondumine ebaõnnestus. "Konkurentsiamet seda millegipärast ei kinnitanud. Eestis peaks olema ainult üks kandevõrk," sõnas ta.

Virkebau pole veel kindel, kas Ekspress Grupp hindu tõstab. "Meie digitellimuste tulu kasvab ja selle kaudu toetame paberit," ütles Virkebau ja lisas, et Eesti klient on lojaalne ja hindab seda kogemust, mis ta paberlehest saab. "Tellijad püsivad paberlehel hästi," sõnas ta.

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ei soostunud veel kommenteerima kojukande kallinemisele mõju Postimehele. "Meil on eelarveprotsess käimas ja sel ajal ei ole õige aeg numbreid välja käia. Meie kalkulatsioonid on hetkel veel pooleli, sest kõik hinnatõusu komponendid pole veel lõplikult teada. Suuremat paberlehe tellijate vähenemist me ette ei näe ning prognoosime viimaste aastate trendi jätkumist," märkis ta.

2020. aastal tõstis Omniva perioodika kojukande hindu 11,1 protsendi võrra. Aasta varem oli kojukande hinnatõus 7,4 protsenti. Eesti Meediaettevõtete Liit on varasemaid hinnatõuse kritiseerinud, sest nende hinnangul toob perioodika kojukande hinnatõus kaasa ka ajakirjandusväljaannete hinnatõusu ning sellest tulenevalt omakorda ka tellimustest loobumise ja perioodika kandemahu vähenemise. See muudab omakorda veel kallimaks kojukande.