Maakonnalehed kavandavad kojukande kallinedes hinnatõusu

Lääne Elu kirjastaja Arne Veske ütles ERR-ile, et loomulikult mõjutab neid Omniva kojukande hinnatõus ja ta on valmis selle vastu protesteerima. "Meiesugune väike leht seda maailmakorda ei muuda, aga kui suurem seltskond hakkab selle hinnatõusu vastu võitlema, siis ühineme nendega," rääkis Veske. "Ma arvan et Omniva ei saa oma tööga hakkama," lisas ta.

Hinnatõus on murelikuks teinud ka Viljandis väljaantava ajalehe Sakala peatoimetaja Hans Väre. "Ma pole näinud inimest, kes hinnatõusu üle veel rõõmustaks. Eriti kuna see on nii suur, siis pole see meeldiv. Selge, et Eesti Posti kulud on ka tõusnud: kütus ja palgad, sest töötajate leidmine sellesse valdkonda pole endiselt lihtne," rääkis Väre.

Küsimusele, kas Sakala plaanib kaanehinda tõsta, vastas Väre, et ilmselt tuleb järgmisest aastast seda tõesti teha. "Omniva hinnatõus pole ainuke meid puudutav hinnatõus, juba paberi hind on tõusnud kaks korda, samuti kontorirent. Töötajate palgasurve on suur, sest ka nendel on kulud tõusnud," loetles Väre kulutusi. Kui suureks kujuneb Sakala hinnatõus, ta veel öelda ei osanud.

Väre sõnul peaksid riigi poolt perioodika kojukandele makstavad dotatsioonid arvestama elukalliduse tõusuga. "Kuna AS Eesti Post on ka riigiettevõte, siis riik seda kulude kasvu ju näeb. Siis oleks loogiline, et kojukandetoetus kasvab. Seda on vaja eriti inimeste pärast, kes on hinnatundlikud ja kellel pole ka eriti alternatiive," sõnas Väre. Sel aastal toetas riik perioodiliste väljaannete edastamist maapiirkonnas 4,528 miljoni euroga.

Väre märkis ka, et kahe kandevõrgu - AS Express Posti ja AS Eesti Posti - üleval pidamine on kulukas. "Võiks eeldada, et konkurents viib hinnad alla, aga kui see äri pole rentaabel kummalegi, siis oleks mõistlik, et oleks üks ettevõte, kes sellega tegeleks," nentis Väre.

Põhjarannik loodab piirkonna arengule

Ida-Virumaal nii eesti kui ka vene keeles ilmuvas ajalehes Põhjarannik ollakse kõigele vaatamata optimistlikud, ütles lehe peatoimetaja Erik Gamzejev. "On nii, et loodad parimat, aga valmistud halvimaks," sõnas ta. "Eks need Omniva hinnatõusud on ebaproportsionaalselt suured olnud varemgi, aga see 22-protsendiline hinnatõus annab meie töötajatele võimaluse teha rohkem tööd ja pikemaid päevi, sest nii suur osa tuludest võetakse ära," rääkis Gamzejev.

Ta nentis, et nad on Omnivaga hinnatõusu pärast ka võidelnud. "Oleme öelnud, et see annab tagasilöögi nii lehtedele kui ka kojukande hinnale. Selle tõestamine on olnud suhteliselt närvesööv ja selle pärast me ei kipu seda ka väga tegema," märkis Gamzejev.

Ka Põhjarannik tõstab järgmisest aastast hinda. "Uuest aastast peame hinda tõstma, sest ka maksuamet tahab oma osa ja trükikoda on hinda tõstnud. Meie oleme ka digilehe pannud käima, nii et kui te muretsete maakonnalehtede käekäigu pärast, siis tellige endale meie digileht," sõna ta.

"Meie venekeelne lugeja on harjunud kõike tasuta saama ja on väga hinnatundlik," lisas Gamzejev ja märkis, et Ida-Virumaa 130 000 inimesest elab ligi 40 protsenti suhtelises vaesuses. Gamzejev panustab ajalehti puudutava hinnatõusu foonil siiski optimismile: "Poliitikud on öelnud, et Ida-Virumaa on Eesti kõige kiiremini arenev piirkond. See tähendab, et kõik, kes soovivad siin äri teha ja midagi müüa, vajavad ka reklaamikanalit," sõnas ta.

Gamzejev lisas ka, et Ida-Virumaa on piirkonna arengut oodanud juba liigagi pikalt.

AS Eesti Posti kaubamärk Omniva tõstab perioodika kättetoimetamise hinda järgmisest aastast vähemalt 22 protsenti. Seda eeldusel, et väljaannete kojukande maht ei vähene rohkem kui viis protsenti. Kui mahud peaksid vähenema veel rohkem, on Omniva teatel suurem ka hinnatõus: iga viit protsenti ületav mahulanguse protsent toob kaasa 1,2-protsendise hinnatõusu.