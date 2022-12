Euroopa Liit jõudis Ukrainale 18-miljardise laenu andmises kokkuleppele

"[Euroopa Liidu] Nõukogu jõudis kokkuleppele õigusaktide paketis, mis võimaldab EL-il anda Ukrainale 2023. aasta jooksul 18 miljardi euro ulatuses rahalist abi. Nõukogu võttis sellekohase ettepaneku täna kirjaliku menetluse teel vastu ning järgmisel nädalal esitatakse ettepanek Euroopa Parlamendile vastuvõtmiseks," öeldakse laupäeval avaldatud pressiteates.

Laenu eesmärk on pakkuda lühiajalist rahalist abi, et rahastada Ukraina esmavajadusi ja elutähtsa taristu taastamist ning anda esialgset toetust jätkusuutlikuks sõjajärgseks ülesehitamiseks, toetamaks Ukrainat Euroopaga integreerumisel.

"Ukraina võib Euroopa Liiduga arvestada. Me jätkame Ukraina toetamist, sealhulgas rahaliselt, niikaua kui vaja. Tänane õigusaktide vastuvõtmine tähendab, et Ukraina võib loota EL-i korrapärasele rahalisele abile kogu 2023. aasta jooksul," ütles eesistujariigi Tšehhi rahandusminister Zbyněk Stanjura pressiteate vahendusel.

Nõukogu teatel tähendab pakett struktuurset lahendust Ukraina rahaliseks toetamiseks 2023. aastal. Ukrainale järgmisel aastal laenatav kogusumma on 18 miljardit eurot ja laenude tagasimaksmine algab kümne aasta pärast. Suurema osa intressikuludest katavad liikmesriigid, laenutagatised antakse kas EL-i eelarvest või liikmesriikide poolt.

Osa õigusaktide paketist – finantsmääruse muudatus – oli 6. detsembril toimunud majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungil juba vastu võetud.

EL annab Ukrainale laenu, kuna Venemaa kallaletungi tõttu on Ukraina juurdepääs turule piiratud ja järsult on vähenenud riigi avaliku sektori tulusid, samas kui avaliku sektori kulutused humanitaarolukorra lahendamiseks ja riigiteenuste jätkuva kättesaadavuse tagamiseks on märkimisväärselt suurenenud.

Muude toetusvahendite kasutamise kõrval on EL andnud Ukrainale aastatel 2014–2022 mitu korda järjest makromajanduslikku finantsabi, eraldades talle laenude ja toetustena rohkem kui seitse miljardit eurot.

Ukrainale laenu andmist oli varem vastustanud Ungari, mille tegevuse taga nähti Budapesti soovi kasutada seda enda eurotoetuste kättesaamiseks. Euroopa Liit on viivitanud Ungarile kokku ligi 13 miljardi euro mahus toetuste väljamaksmise heakskiitmisega, viidates õigusriigi probleemidele Ungaris.