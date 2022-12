Reinsalu mõistis Ungari käitumise hukka

"Olukord on äärmiselt halb, see on kahetsusväärne. Hukkamõistetav on see käekiri, mille Ungari on valinud ja Eesti seda kindlasti ühemõtteliselt ka väljendab," ütles Reinsalu reedel ERR-ile.

Reinsalu pidas silmas sel nädalal toimunud Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumist, millel ei suudetud Ungari vastuseisu tõttu otsustada Ukrainale eelarvetoetuseks 18 miljardi euro suuruse laenu andmist. Kui 26 riiki andsid laenule oma nõusoleku, siis Ungari oli selle vastu. Kuna otsus nõuab kõigi liikmesriikide nõusolekut, jäi see tegemata.

"Selge on, et konsensuspõhimõtte loogika järgi me peame lahenduse leidma. Lahenduse peame kõige lähemas tulevikus leidma ka [Venemaa-vastasele] üheksandale sanktsioonidepaketile, lahenduse peame leidma ka olemasolevate sanktsioonide pikendamisele," rääkis välisminister. Ka nende otsuste juures on vaja kõigi EL-i riikide nõusolekut.

Ungari vastuseisu eraldada Ukrainale 18 miljardit seostatakse Euroopa Liidus pooleli oleva vaidlusega, kus Ungarile ei maksta välja eurotoetusi, sest Euroopa Komisjoni hinnangul ei täida Budapest õigusriigi nõudeid. Küsimus on 7,5 miljardis euros ühtekuuluvuspoliitika fondides ning 5,8 miljardis euros koroonakriisi leevendamiseks mõeldud taasterahastus, mille üle lõplik otsus on liikmesriikidel.

Viitele, et Ungari ei ole siiani ratifitseerinud ka Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga, tõdes Reinsalu, et ka see võib olla seotud eurotoetuste väljamaksmisega Ungarile: "Kui keegi seda otsesõnu ei väida ja ei ole ka mul alust väita, kui riik seda ise ei ütle, aga ma arvan, et seda ei saa välistada, et seda raamistavad ka tegelikult need Euroopa Komisjoni ettepanekud Ungari eurorahade külmutamise kohta."

Välisministri hinnangul siiski mingi hetk Ungariga kokkuleppele saadakse: "Ma arvan, et eks nad annavad selle nõusoleku [Soome ja Rootsi NATO-sse võtmisele]. Nagu ma loodan, et leitakse mingisugune lahendus, tõsi küll väga pika hammastekiristamise kaudu, ka Ukraina toetamise küsimusele."

Reinsalu sõnul toimub lähiajal küll väga mitu Euroopa Liidu riikide ministrite kohtumist, kuid ilmselt jäävad Ungariga seotud küsimused ikkagi valitsusjuhtide lahendada 15.–16. detsembril Brüsselis toimuval ülemkogul.

"Teisipäeval pidi rahandusministrite kohtumisel tulema arutusele Euroopa Komisjoni ettepanek külmutada väljamaksed Euroopa vahenditest Ungarile, aga ka see lükati edasi. Täna istuvad koos Euroopa Liidu justiitsministrid, esmaspäeval istuvad välisministrid, teisipäeval on üldasjade nõukogu, sellele järgneb Euroopa Liidu riigipeade tasemel ülemkogu ja ma ennustan, et väiksema tõenäosusega õnnestub need probleemid lahendada enne ülemkogu, aga tõenäoliselt tuleb see ülemkogu lauale," rääkis Reinsalu. "Loodetavasti seal mingisugune lahendus leitakse. Kõige olulisem, et 18 miljardi euro suurune laen Ukrainale ei jää maa ja taeva vahele õhku, et õnnestub Ungarit veenda sellest käekirjast loobuma," lisas ta.