Saks: Ukraina pani Putini aastalõpu pressikonverentsi ära jätma

Venemaa president Vladimir Putini aastalõpu pressikonverentsi ära jätmine on märgiline ja seda võib pidada strateegilise kommunikatsiooni võiduks Ukrainale, kuna Ukraina on pannud Venemaa oma agendat muutma, ütles julgeolekuekspert Rainer Saks "Vikerhommikus".

Praegu lahinguväljal suuri muutusi ei ole. "Lahingud on intensiivsed Donbassis kahes punktis, Bahmuti ja Donetski linna juures Venemaa üritab peale tungida ja tegelikult mida kumbki pool teeb, on see, et nad üritavad Venemaa raketilöökidega tabada Ukraina linnu ja Ukraina oma kaugemale ulatuva suurtükiväega üritab tabada Venemaa sõjalisi objekte Venemaa tagalas ja see on neil õnnestunud," ütles Saks.

Strateegilises plaanis on initsiatiiv Ukraina käes, aga suurt pealetungi praegu ei käi, märkis Saks.

Saksa sõnul on märgiline, Putin jätab ära oma iga-aastase aastalõpu pressikonverentsi. "See on olnud Vladimir Putiniga üks kaasas käiv kaubamärk ja see on kahtlemata olnud tugev üritus, Venemaa president on selle alati väga hästi välja kandnud. Vastata tempokalt ajakirjanike küsimustele otse-eetris kolm-neli tundi – see on ikkagi ralli, mida igaüks ei sõida," rääkis ta.

Putin on kahekõnevormis eesmärkide sõnastamises tugevam kui kõnede pidamisel, ütles Saks. "Dialoogis on oluline roll sõnastada eesmärke vahetult enne aastavahetust. Venemaa inimesed on televiisoriusku, pikk aastavahetuse periood, saavad mingid sõnumid, see levib mööda Venemaad, inimesed suhtlevad. Selle ära jätmine tähendab ikkagi midagi väga erilist," rääkis ta.

"Ma arvan, et siin saavad kokku kaks asja. Ühtepidi, kuna sõja teema on selline, mille kõrval muid teemasid käsitleda on halb ja kohatu, siis kaks-kolm tundi ainult sõjast rääkida – ei kujuta hästi ette. Vaadates Venemaa presidendi esinemisi viimasel ajal, siis võib-olla enam temas seda energiat ei ole, ta võib-olla ei kestaks seda kolme tundi enam ära. Pean silmas, et temas ei ole optimismi, tulevikku vaatamist ja ei suuda enam anda positiivset laengut oma kodanikele. Väga suur muudatus Venemaa sisepoliitikas," ütles Saks.

Seda võib pidada ka strateegilise kommunikatsiooni võiduks Ukrainale, kes on suutnud luua keskkonna, kus Venemaa president peab muutma oma agendat.

Saksa sõnul jätkub ukrainlastel optimismi, kuna nad võitlevad oma riigi ja rahva säilimise eest. "Ukrainas on olnud kaks Maidani ja suured tagasilöögid riigi sisepoliitikas – ei ole rahvas murdunud ja ei murdu ka praegu. See on üks ukraina rahva eripära."

Lääne meedias levivad väited, et USA kavatseb tarnida Ukrainale õhutõrjesüsteemi Patriot. Saks märkis, et nad on tõhusamad relvad, kuni on seni Ukrainale antud. Tema hinnangul võib see olla USA vastus sellele, et Iraan tarnib Venemaale ballistilisi rakette, kuna üldiselt USA Patriote konfliktipiirkondadesse ei anna.