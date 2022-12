Bosnia ja Hertsegoviinale anti Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus

Euroopa Ülemkogu president Charles Michel teatas Twitteri kaudu, et kandidaatriigi staatuse andmine on tugev signaal Bosnia ja Hertsegoviina inimestele. Samuti on ootus, et riigi võimud viivad läbi vajalikud reformid.

Bosnia and Herzegovina was granted the status of candidate country today.



A strong signal to the people, but also a clear expectation for the new authorities to deliver on reforms.



The future of the Western Balkans is in the #EU



Congratulations!#EUCO pic.twitter.com/1TUWlGlNPu