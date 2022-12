Scholz: Saksamaa peab ära hoidma Venemaa ja NATO vastasseisu

Kui igasugused kõnelused Venemaaga katkevad, siis on suur tõenäosus, et Venemaa sõjakäik Ukraina vastu eskaleerub veelgi, ütles Saksamaa kantsler Olaf Scholz.

On suur oht, et Venemaa sõda Ukraina vastu ägeneb veelgi, ütles Scholz Süddeutsche Zeitungile antud intervjuus.

"Venemaa peab aru saama, et see ei saa jätkuda. (Venemaa president Vladimir) Putin peab lõpetama sõja, viima väed välja ja looma võimaluse vastastikuseks arusaamaks," lausus ta.

Scholzi sõnul ei tohi Saksamaa lasta lasta kõnelustel Venemaaga katkeda, isegi, kui selleks on väike võimalus.

"Kui me ei suhtle, siis on tõenäosus, et Venemaa sõja lõpetab, veelgi väiksem," ütles ta, lisades, et Saksamaa peab ära hoidma otsese vastasseisu NATO ja Venemaa vahel.

Scholzi hinnangul on vaja Kremliga rääkimist jätkata, et lõpetada Venemaa sissetung ja taastada Ukraina territoriaalne terviklikkus.