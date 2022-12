Kapitooliumi uurimiskomisjon soovitas Trumpi vastu esitada süüdistused

Üheksaliikmeline komitee soovitas ühehäälselt, et Trumpile tuleb esitada süüdistus mässule õhutamises, ametliku uurimise takistamises, USA valitsuse petmise vandenõus ja valeütluste andmises, vahendas Financial Times.

Süüdistuste üksikasju tutvustas Marylandi osariigi demokraadist kongressisaadik Jamie Raskin. Tema sõnul tuleks seoses mässuga esitada kriminaalsüüdistus ka Trumpi endisele advokaadile John Eastmanile ja teistele endise presidendi liitlastele.

"Meie puhul pole tegemist õigussüsteemiga, kus reamehed lähevad vangi ja juhid kõnnivad minema," ütles Raskin.

Komitee soovitused süvendavad tõenäoliselt Trumpi juriidilisi probleeme veelgi. Lõpliku otsuse süüdistuse osas teeb eriprokurör Jack Smith.

"Iga president on meie ajaloos kaitsnud seda volituste üleandmist, välja arvatud üks. 6. jaanuar 2021 oli esimene kord, kui Ameerika president keeldus oma põhiseaduslikust kohustusest anda võim rahumeelselt üle järgmisele presidendile," ütles vabariiklasest kongressisaadik ja uurimiskomisjoni liige Liz Cheney.

Trump on varem mitu korda öelnud, et tema vastased uurimised on poliitiliselt motiveeritud. Trump teatas hiljuti, et kandideerib uuesti USA presidendiks. Jaanuaris taastavad vabariiklased kontrolli esindajatekoja üle. Vabariiklaste juhtkond ei toeta komitee tegevust.

"Ma arvan, et kui nad tõesti tahavad, et justiitsministeerium teeks oma tööd objektiivselt, siis ei tohiks neid soovitusi teha. Kas arvate, et ministeerium ei tea, mis 6. jaanuaril juhtus? Nad viivad läbi oma sõltumatut uurimist," ütles vabariiklasest poliitik Chris Christie.