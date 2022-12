Eksperdid ootavad euribori kerkimist 3,5 kuni 4 protsendini

Majanduseksperdid usuvad, et euribor võib kerkida 3,5 kuni 4 protsendini. See tähendab, et eestlaste laenu ja liisingumaksed kerkivad tänaselt tasemelt veel märkimisväärselt.

Euroopa Keskpanga nõukogu kergitas eelmisel nädalal baasintressimäärasid ja viitas ühtlasi, et see polnud viimane tõus.

Baasintressimäärad omakorda kergitavad euribori, millest sõltuvad ka eestlaste laenumaksed. Intresse tõstes loodetakse ülikiiret inflatsiooni pidurdada.

Eesti Panga president Madis Müller tõdes, et seni on see läinud visalt ning ilmselt kerkivad intressid rohkem kui veel hiljuti arvati.

"Hinnatõus euroalal, tõsi küll, järgmistel aastatel mõistagi oodatult alaneb. Aga arvestades, kui järkjärguline ja aegavõttev see alanemine, on tõenäoliselt vaja ikkagi intressimäärasid tõsta ka Euroopa keskpangal rohkem kui veel eeldati seda prognoosi koostades ehk umbes nädal aega tagasi," ütles Müller.

"Kui me nüüd vaatame, mida finantsturgudel oodatakse, siis see on juba nihkunud umbes kolme ja poole protsendi lähedale. Kas see on nüüd piisav või mitte, seda näitavad lähikuud ja kvartalid," rääkis Müller.

LHV majanduseksperdi Heido Vitsuri sõnul on Euroopa keskpanga seisukohad tuleviku osas ootuspärased, sest eelmisel nädalal teatas USA föderaalreserv, et kavatseb samuti intressimäärasid järgmisel aastal tõsta.

"Ei ole kunagi nii olnud, et Euroopa oleks saanud täiesti oma sammu astuda ja ignoreerida seda, mida Ameerika teeb. Kui võtta finantskriisi eelne aeg, siis oli keskmine kuskil kolm ja pool, nii et sinnani võib julgelt tõusta, see on selline tavaline, normaalne tase," rääkis Vitsur.

Avaroni investeeringute juht Rain Leesi ütles, et Euroopa Keskpanga intressitase võib tõusta siiski ka kõrgemale.

"Need intressid tõusevad ka veel sealt edasi. Ka näiteks neli protsenti intress ei ole kindlasti mitte välistatud. Kui meil inflatsioon püsib üle kolme protsendi, on väga vähetõenäoline, et keskpank hakkab intressi alandama, ehk pigem ma täna oleks valmis natuke pikemaks kõrgemate intressidega, majanduskeskkonnaks," rääkis Leesi.

See võib tähendada, et kolm aastat on ka eluasemelaenu intressid kõrged.

"Tasuks selles mõttes eeldada, et euribor tõuseb vähemalt 3,5, nelja protsendi kanti ja iga laenuomanik saab selle läbi arvutada, et mis siis mõju tema maksetele on," ütles Leesi.