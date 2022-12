Juškin: Zelenski soovis näidata, et Putinil puudub koht maailmapoliitikas

Ukraina presidendi kõne Washingtonis on saanud tugevat vastukaja nii USA poliitika mõlemalt tiivalt, välismaalt, sealhulgas Venemaalt ja Iraanist kui kodunt. Külaskäik ise on nii tugev poliitiline sõnum, et sõjaline abi, kaasaarvatud Patriot õhutõrjrsüsteemid jäävad selle varju, ütlevad eksperdid "Aktuaalse kaamera" vahendusel.

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ütles, et Zelenski sõnum on erakordselt võimas, mobiliseeriv ja USA toetust pikemalt hoidev kui miski muu.



Balti Venemaa uuringute keskuse direktori Vladimir Juškin sõnul oli selle külaskäigu põhieesmärk näidata, et president Putinil puudub koht maailmapoliitikas. "See oli näitamiseks mõeldud visiit, sest USA ja lääneliitlaste sõjalise abi suurus Ukrainale otsustatakse muudes kabinettides ja teiste inimeste poolt," sõnas Juškin.

Putini visiit Minski oli samuti demonstratsioon. Venemaa president esitas end regionaalse liidrina. Minskis välja kuulutatud Vene-Valgevene ühisõppused olid juba varem kokku lepitud. Taas oli jutuks Valgevene liitumine sõjaga.

Vseviovi sõnul mõistetakse ilmselt nii Minskis kui Moskvas, mis oleks selle sammu tagajärjed. "Ja millised riskid selle kõigega seonduvad nii Valgevene riigi kui tema liidri jaoks. Loodetavasti seda sammu ei astuta," ütles Vseviov.

Kuid Minski visiit võib olla ka pettemanööver - jätmaks muljet, et oodatav talvine pealetung Kiievile toimub Valgevene suunalt.

"Võib-olla tueb see põhja suunalt Minskist Kiievi peale, kus vahemaa on 90 kilomeetrit. Võib-olla toimub see mõnes muus kohas," spekuleeris Vladimir Juškin.

Vene julgeolekunõukogu aseesimehe, endise presidendi Dmitri Medvedevi kohtumine Hiina presidendi Xi Jinpingiga pakub kõige rohkem peamurdmist. Medvedev andis Xile üle sõnumi Putinilt.

Miks pidi Medvedev tegema ära suursaadiku või välisministri töö, arutleb Juškin. "Kas Medvedev annab Xile üle teate, et 9. jaanuaril on plaanis piirid sulgeda kõigi armeekõlbulike inimeste jaoks? Aga 16. jaanuaril kuulutatakse välja sõjaseisukord ja üldmobilisatsioon?"

Teist versiooni nimetab Juškin konspiratsiooni valda kuuluvaks. Võib-olla teavitati Hiina presidenti Putini mantlipärijast.

"Konspiratsiooniteoreetilise versiooni kohaselt läks Medevedev end esitlema kui Putini mantlipärijat. Ja saama Xi heakskiitu selle ametikoha jaoks," lausus Juškin.

31. detsembril võiks selle teooria kohaselt Putin Medvedevit avalikkusele esitleda, nagu kunagi teda ennast esitles president Boriss Jeltsin.