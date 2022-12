Rahandusministeerium hoiatas Rõuge valda seoses raske rahalise olukorraga

Rahandusministeeriumi hinnangul on Rõuge valla finantsolukord kriitiline. Napilt üle aasta valda juhtinud Britt Vahteri sõnul on praegusesse punkti jõutud doominoefektiga, mis sai alguse haldusreformiga, mil asuti suure hooga ellu viima kõiki ühinemislepingusse pandud soove.

"Kõik need pandi kirja sinna lepingusse ja neid asuti rõõmsalt tegema, võttes laenu, ehitushinnad kasvavasid vahepeal, võttes jälle laenu, võttes veel kord laenu, aga ühel hetkel tuleb ka tagasi hakata maksma laenu," ütles Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Kokku on Rõuge vallal 17 laenu enam kui kuue miljoni euro vääringus. Uuel aastal saab valla igakuine laenu tagasimakse suurus olema ligikaudu 85 000 eurot. Lisaks suurele laenukoormusele tuli vallal tasuda 300 000 eurot finantskorrektsiooni seoses Haanja suusaradade projektiga, siia lisanduvad kõrged energiakulud, liialt optimistlik eelarve ning üldine hinnatõus.



Rõuge valla rahaline olukord on sedavõrd kriitiline, et kui tegemist oleks eraettevõttega, siis me räägiksime pankroti äärel olemisest.

"Vald on kindlasti pankroti äärel, aga me tagame kõik teenused. Sel kuul me ei ole maksu-ja tolliametile suutnud maksta tööjõumakse. Me ajatame need maksud mitme kuu peale, sellepärast just, et me suudaks ära maksta inimestele palgad ja maksta oma partneritele teenuste eest," lausus Vahter.

Lasteaiaõpetajate palgatõusuks vallal raha ei ole ning uuest aastast jäetakse avamata kõik regionaalsed toetusprogrammid nii ettevõtjatele kui ka elanikele.

Setomaa vallas, kus samuti raske rahaline olukord, avatakse programmid vaid pooles mahus, lasteaiaõpetajate palgatõusuga minnakse aga kaasa.



Setomaa vallavanem Raul Kudre ütles, et lastevanematele tähendab see kohatasu tõusu.

Nii Rõuges kui Setomaal juhitakse tähelepanu, et kuigi omavalitsuste kulud on drastiliselt tõusnud on riigipoolsed toetused püsinud ligemale 10 aastat samal tasemel.



"Igal juhul peaks üle vaatama kogu selle rahastuse, riigipoolse rahastuse," ütles Kudre.

Samas seisavad omavalitsustes ees põhjalikud reformid.

Britt Vahter ütles, et Rõuge valla jaoks tähendab see allasutuste võrgu ülevaatamist, samuti valla kinnisvara ülevaatamist.