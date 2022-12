Ratas: Savisaare panus Eesti riigi arengusse oli ülisuur

Neljapäeval meie hulgast lahkunud Edgar Savisaare panus Eesti poliitikasse ja riigi arengusse on olnud ülisuur, ütles järelehüüdes Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

"Tänane õhtu tõi sügavalt kurva uudise, et meie hulgast on lahkunud Eesti poliitika suurkuju Edgar Savisaar. Tema panus meie poliitikasse ja riigi arengusse on olnud ülisuur. Savisaar pani aluse Rahvarindele, andis hindamatu panuse Eesti iseseisvuse taastamisse ning teenis Eesti riiki nii peaministri, mitmekordse ministri kui pikaaegse Tallinna linnapeana. Samuti rajas ja juhtis ta üle kahekümne aasta Eesti suurimat erakonda, Keskerakonda," lausus Ratas.

Ratas lisas, et Edgar Savisaare järjekindel töö ja pühendumine on olnud eeskujuks väga paljudele tema ametikaaslastele ja paljudele teistele, kellel on olnud au teda tunda.

"Avaldan siirast kaastunnet kõigile tema pereliikmetele, lähedastele, sõpradele ning erakonnakaaslastele. Puhka rahus, hea Edgar!" ütles Ratas.

Ratas valiti 2016. aastal Keskerakonna esimeheks. Ta kandideeris esimeheks ka 2011. aastal, kuid kaotas hääletusel senisele esimehele Edgar Savisaarele.

Ratas ütles ERR-ile, et Savisaar andis Keskerakonnale palju sisu ja arendas erakonda.

"Edgarilt oli palju õppida. Kindlasti oli ta väga põhjalik oma tegevuste ettevalmistamisel. Minu meelest Edgar oli ka see, kes märkas neid valukohti ühiskonnas, mida polnud pikka aega märgatud. Võtame kas või programmi "5000 korterit Tallinnale", et lahendada sundüürnike küsimust. Kindlasti olid huvitavad need vestlused, kui ta rääkis sündmustest, mis olid seotud Eesti iseseisvuse taastamise ajajärguga," lausus Ratas.