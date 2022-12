Sildam: Edgar Savisaare vastuolulisus oli ajakirjanike jaoks suur võlu

Sildam rääkis ERR-ile, et Savisaarel on Eesti ajaloos väga tähtis roll. "Ta oli ühelt poolt ju tähtis nii laulva revolutsiooni ajal, hiljem Eesti iseseisvuse taastamise ajal. Ja loomulikult tema kui Keskerakonna esimees kujundas Eesti sisepoliitikat väga pikalt," selgitas ta.

Sildami sõnul võib vaielda, kas Savisaar on olnud Eesti peaminister või mitte, kuid seda, et ta juhtis valitsust Eesti iseseisvuse taastamise ajal, temalt ära võtta ei saa.

"Ma arvan, et Edgar Savisaar juhtis valitsust aastatel 1990-1992, päris alguses, iseseisvuse taastamise ajal, mida on antud ainult ühele inimesele – see ongi Edgar Savisaar. Teistel seda võimalust ei ole. Jah, me võime vaielda, kas ta oli peaminister, oli ta valitsuse esimees – pole vahet, tema juhtis seda valitsust. Nii et tegelikult on ta selle (peaministriameti) saanud. See, et ta hiljem peaministriks ei saanud, nii läheb poliitikas," kommenteeris Sildam.

Savisaart saatsid mitmed skandaalid ja lõpuks korruptsioonikahtlustus, mistõttu ta oli sunnitud Tallinna linnapea ametist taanduma.

"Oma valikud on ta kindlasti ise teinud. Samas tema vastuolulisus, oleme ausad, oli ju ajakirjanikele suur võlu. Ajakirjanikud püüdsid iga tema sõna väga pikka aega ja intervjuu Edgar Savisaarega oli iga ajakirjaniku unistus," rääkis kauaaegne poliitikaajakirjanik.