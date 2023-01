NASA juhi sõnul üritab Hiina Kuu pinnal kanda kinnitada

Nelsoni sõnul muutub USA ja Hiina konkurents üha karmimaks ja järgmised kaks aastat võivad otsustada, milline riik võidab võidujooksu, vahendas Politico.

"See on fakt, osaleme võidujooksus. On tõsi, et parem jälgime, et nad (hiinlased) ei satuks teadusliku uurimistöö varjus Kuule. Pole välistatud, et nad ütlevad: Hoidke eemale, me oleme siin, see on meie territoorium," ütles Nelson.

Nelson tõi näitena välja Hiina tegevuse Lõuna-Hiina merel, kus Peking rajas baasid vaidlusalustele saartele.

Hiina jätkab oma ambitsioonikat kosmose programmi. Peking tahab selle kümnendi lõpus saata taikonaudi (Hiina kosmoselendur) Kuu pinnale. Hiina ambitsioonide pärast on mures ka USA sõjavägi.

"On täiesti võimalik, et nad jõuavad meile järele ja lähevad mööda. Nad on teinud suuri edusamme," ütles USA kindral Nina Armagno

Hiina tegevust jälgivad murelikult ka pensionil olevad NASA töötajad. USA õhujõudude kolonel Terry Virts ütles, et võidujooksul on olemas poliitilisi elemente.

"Ühel tasandil on see poliitiline võistlus, et tõestada, kelle süsteem töötab paremini. Nad tahavad olla Maal juhtiv jõud, Kuule minek on viis näidata, et nende süsteem töötab. Kui nad meid võidujooksus võidavad, näitab see, et nad on meist paremad," ütles Virts.

Hiina kommunistlik partei väidab, et riik pole huvitatud võidurelvastumisest komoses.

"Kosmos pole lahinguväli. Kosmose uurimine on inimkonna ühine ettevõtmine ja sellest peavad kõik kasu saama," väitis Hiina USA saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu.