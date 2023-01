Tallinna lennujaam loodab tänavu kolme miljoni reisijani jõuda

Tallinna lennujaam prognoosib, et alanud aastal läbib lennujaama kolm miljonit reisijat ehk 300 000 võrra möödunud aastast rohkem, sest koroonapiirangute kadumise tõttu reisitakse taas väga palju.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike rääkis ERR-ile, et pärast seda, kui koroonapiirangud möödunud aasta kevadel kadusid, täitusid lennujaamad üle maailma taas reisijatega ning nad prognoosivad, et see trend jätkub ka tänavu.

"Muidugi on palju muutujaid ja teadmatust, näiteks koroonaviiruse uus laine Hiinas või jätkuv hinnatõus, mis võivad reisijate arvu mõjutada, kuid sellele vaatamata prognoosime, et alanud aastal võiks lennujaama läbida kolm miljonit reisijat," lausus ta.

Möödunud aastal läbis Tallinna lennujaama 2,7 miljonit reisijat ehk 200 000 inimest rohkem, kui aasta hakul endale sihiks seati. Regionaalseid lennujaamu läbis ligi 64 000 reisijat ja kõige enam teenindati reisijaid Kuressaares.

Seejuures ületas detsembris Tallinna lennujaama reisijate arv eelnenud aasta sama perioodi oma ligi veerandi võrra, kuna 2021. aasta möödus koroonaviiruse tähe all.

Tuvikese sõnul oli eelmise aasta suvine lennuplaan läbi aega üks paremaid ning aasta jooksul toimusid regulaarlennud kokku 42 sihtkohta, millele lisandusid tšarterlennud erinevatesse puhkusesihtkohtadesse.

Suvised lennuplaanid selguvad märtsis

Kuhu Tallinnast alanud aasta suvel lennata saab, ei osanud ta veel täpselt öelda, sest mõned lennufirmad võivad muudatusi teha. Kindlad plaanid saavad paika märtsis.

"Hetkel teame, et märtsi lõpust saab SunExpressi regulaarlendudega lennata neli korda nädalas Antalyasse, maist alustab Aegean taas otselende Ateenasse ning mais alustab airBaltic lende Spliti, Dubrovnikusse, Heraklioni ja Rhodosele ning lisab sagedusi Pariisi, Londoni, Berliini, Malaga ja Nizza liinidele," loetles Tuvike.

Suvises lennuplaanis ei ole enam Paphose ja Salzburgi lende, sest need on lennujaama juhi sõnul talvise hooaja liinid. Küll aga jätkuvad tellimuslennud suvistesse kuurortidesse Hispaanias, Kreekas ja Türgis.

Ehitustööd lennujaamas ei lõpe ka tänavu: terminalis alustatakse laienduste projekteerimisega, mille tulemusel suureneb terminali pind üle 10 000 ruutmeetri reisijate teenindamiseks mõeldud teenindus- ja äripindadega.

Lisaks ehitatakse välja Schengeni viisaruumi mitte kuuluvate riikide jaoks mõeldud uus väravate ala. 2023. aasta lõpus läbib äriklassi lounge täieliku uuenduse.

Vedelikke ei pea varsti enam käsipagasist välja võtma

Tänavu ootab väljavahetamine ees lennujaama käsipagasi läbivaatusseadmeid, mille asemele tulevad uue põlvkonna seadmed.

"Selle tulemusel ei pea reisijad enam vedelike ja elektroonikat pagasist välja võtma, mis oluliselt suurendab reisija mugavust ja kiirendab julgestusest läbimist," sõnas Tuvike.

Ehitusega alustab lennujaam tänavu ka lennuraja Mõigu poolses otsas, kuhu rajab kaubalendude ja lennukite hooldusega tegelevatele ettevõtetele mõeldud taristu. Jätkatakse ka päikseseparkide rajamisega lennujaamadesse üle Eesti ning tehakse investeeringuid jätkusuutlikuma ning rohelisema tehnika soetamisse.

2022. aastal tehti Tallinna lennujaamast keskmiselt 104 õhkutõusu ja maandumist päevas. Kõige rohkem lennati Tallinnast ja Tallinnasse Air Balticu ja Ryanairiga, kummagagi lendas 22 protsenti reisijatest.

Detsembris tehti otselende 33 sihtkohta ja umbes 40 protsenti reisijaist lendas suurematesse sõlmjaamadesse nagu Helsingi, Riia, Frankfurt, Stockholm ja Varssavi.