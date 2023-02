Ryanair sulgeb Tallinnast veel seitse lennuliini

Ryanair sulgeb kevadest liinid Paphosele, Pariisi, Dublinisse, Nürnbergi, Napolisse, Billundisse ja Maltale. Detsembris sulges ettevõte liinid Edinburghi ja Liverpooli.

Wizzair sulgeb lennuliinid Veneetsiasse ja Rooma ning ei ava uuesti lennuliini Napolisse. Norwegian ei taasta liini Stockholmi, kuhu lennufirma mullu Tallinnast lendas.

"Lennujaama ülesanne on ju ühendusi luua, ühendusi arendada ja loomulikult on meil väga kahju, kui mingid liinid kinni pannakse. Me nüüd alustame tööd, et nendele liinidele asendusi leida," ütles Pärgmäe kommentaariks.

Pärgmäe sõnul jätkuvad Ryanairi lennud Viini, Londonisse, Milanosse, Barcelonasse, Stockholmi, Berliini, Rooma ja Veneetsiasse.

Riiast aga vähendab Ryanair lende minimaalselt, suvehooajaks kaovad vaid Helsingi ja Rooma liin ning alles jääb 29 sihtkohta.

Lennujaam tõstis lennundustasu 30 protsendi võrra

Pärgmäe ütles ERR-ile, et liinide sulgemise põhjuseid on mitu, alates sellest, et mitme liini peale oli madalate piletihindade juures tugev konkurents.

"Peale Covidit, eelmisel aastal, algas lennunduses väga kiire taastumine ja seda eriti odavlennufirmade sektoris. See tähendas ka väga tihedat võitlust turgude pärast. Mida me oleme näinud läbi talve, on see, et toimub turul tasakaalustumine ja teatud liine, mida suure hooga avati eelmisel aastal, on hakatud üle vaatama," lausus Pärgmäe.

Samuti teatas Tallinna lennujaam plaanist tõsta lennundustasusid, mis Pärgmäe sõnul on 10 aastat püsinud samal tasemel.

"Tallinna puhul me alustasime lennufirmadele konsultatsioone möödunud suvel, et tõsta Tallinnasse lennundustasusid keskmiselt 30 protsenti. Me peame tasusid tõstma, kuna 20-protsendilise inflatsiooni juures ei ole lihtsalt võimalik teenust pakkuda vanade hindadega. Ehk siis ka kulude kasv kindlasti mõjutab lennufirmade otsuseid," ütles Pärgmäe.

Samas lisas Pärgmäe, et enamik odavlennufirmasid said Tallinnast uutel liinidel lennates n-ö uue liini toetusi ning mitmete liinide puhul, mis suleti, ei oleks hind sellel aastal veel kasvanud. "Need liinid ikkagi suleti puhtalt liinide tasuvuse pärast," märkis Pärgmäe.

Lennufirmal on juriidiliselt õigus lende tühistada

Kolmapäeva hommikul said paljud Ryanairilt sulgemisele minevatele sihtkohtadesse pileti ostnud inimesed ebameeldiva üllatuse, kui neile tuli teade, et nende pilet on tühistatud. Sama praktikat on tihti ette heidetud ka Wizzairile.

ERR küsis Pärgmäelt, kuidas ta lennufirma säärast käitumist selgitaks ja kui lennufirma otsustab mõne liini sulgeda, siis miks lihtsalt ei müüda enam pileteid alates kindlast kuupäevast, vaid tühistatakse müüdud piletid.

"Reisija seisukohast on selline käitumine täiesti arusaadavalt meelepaha tekitav. Ja meil on väga kahju selle poole pealt. Lennufirmadel need muudatused ei toimu homme ega ülehomme. Nendest muudatustest antakse ikkagi mitu kuud ette teada ja praegu need muudatused toimuvad siis märtsi lõpust ehk kahe kuu pärast. Juriidiliselt on lennufirmadel õigus neid muudatusi teha, kui nad inimesi piisavalt ette teavitavad. Ja neil on kohustus, kas raha tagastada või pakkuda inimestele asenduslendu. Odavlennufirmade puhul asenduslendude pakkumine vähemalt samasse sihtkohta on selgelt keeruline," vastas Pärgmäe.

Pärgmäe soovitas inimestel sellisteks puhkudeks teha reisitõrke kindlustus.

Suvel on oodata ka uusi lennuliine

Pärgmäe rõhutas, et vaatamata ebameeldivatele sulgemise uudistele on teateid ka sellest, et osa lennufirmasid jätkavad ka kasvu Tallinna lennujaamas. "Lufthansa suurendab oma mahtu, seda nii Frankfurdi liinil kui ka Müncheni liinil. Air Baltic suurendab oma mahtu ca 15 protsenti ja SAS suurendab mahtu," ütles Pärgmäe.

"Air Baltic toob sel aastal Tallinnasse neli uut suveliini – Split, Dubrovnik, Kreeta, Rhodos – ja lisab sagedusi ka teistele liinidele, mida ta juba lendab. Tagasi tuleb ka Berliini liin," lisas ta.

Märtsi lõpust saab SunExpressi regulaarlendudega lennata neli korda nädalas Antalyasse. Alates maist taastab Kreeka lennufirma Aegean ka Tallinna ja Ateena vahelise liini. Mais alustab Air Baltic lende Spliti, Dubrovnikusse, Heraklioni ja Rhodosele ning lisab sagedusi Pariisi, Londoni, Berliini, Malaga ja Nizza liinidele.

Alanud aastal esitas Tallinna lennujaam prognoosi, et sel aastal läbib lennujaama kolm miljonit reisijat ehk 300 000 võrra möödunud aastast rohkem, sest koroonapiirangute kadumise tõttu reisitakse taas väga palju.

Tallinna lennujaam teatas pressiteates, et suvehooajal saab Tallinna lennujaamast lennata otse ligi 50 sihtkohta 15 erineva lennufirmaga.