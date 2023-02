Aas: Tallinna lennujaamale tulnuks anda riigiabi

Aas ütles ERR-ile, et lennujaamatasude tõusu põhjus on see, et lennujaama kulud on märgatavalt kasvanud.

"Ma ei ole täpselt kursis, millest see 30 protsenti koosneb, aga kindlasti on märgatav osa sellest energiakuludel. Ja nagu me kõik teame, siis tänane valitsus ei ole väga ettevõtetele energiahindade tõusuga appi tulnud. Ilmselt see on ka kulude kasvu põhjus. Ja päris selge on see, et kui teistes riikides kriisis ettevõtteid toetatakse ja Eestis seda ei tehta, siis me hakkame konkurentsis kaotama ja ilmselt see ongi üks näide sellest," rääkis Aas.

"Eelmise aasta kevadel, kui me tegime ettepanekuid lisaeelarvesse, siis omalt poolt esitasin ma ka ettepanekud järgmiseks toetuse paketiks ettevõtetele, aga paraku Reformierakonnale see ei sobinud," lisas Aas, kes kandideerib ka eelseisvatel riigikogu valimistel.

Taavi Aasa sõnul ei ole riigipoolse abi puhul karta ka seda, et Euroopa Komisjon võib näha seda ettevõtete konkurentsi pärssiva keelatud riigiabina.

"Ei. Varasemalt kehtisid lihtsustatud abireeglid mikro- ja väikeettevõtetele ja Euroopa Komisjon on laiendanud seda ka keskmistele ettevõtetele. Ja keskmiste ettevõtete alla tegelikult Eestis mahub juba praktiliselt kogu ettevõtlus. Ja lisaks on ka suurettevõtetele võimalik taotleda Euroopa Komisjonist riigiabi andmise luba just energia hindade kompenseerimiseks. Siin ei ole kindlasti seda ohtu, et tuleksid mingid trahvid," kommenteeris Aas.

"Siin ei ole seda ohtu, küsimus on tahtmises," sõnas Aas.

Lennuettevõte Ryanair teatas reedel, et kuue lennuliini sulgemine Tallinna lennujaamast on otsene vastus Tallinna lennujaama plaanile tõsta lennujaamatasusid 33 protsenti.