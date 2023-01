Ametlik: USA ja Saksamaa saadavad Ukrainale lahingumasinad

Saksamaa teatas, et saadab Ukrainale ka õhutõrjeüsteemi Patriot. USA teatas juba eelmisel aastal, et saadab Ukrainasse Patriot õhutõrjesüsteemi, vahendas Reuters.

Kaks USA ametnikku ütlesid neljapäeval, et Washington saadab Ukrainale umbes 50 Bradley lahingumasinat, vahendas Reuters.

USA on varem andnud Ukrainale M113 roomikveermikuga soomustransportööre, mida USA kasutas muuhulgas Vietnami sõjas. Bradley on uuem masin, kus on peal 25 mm pearelv ja TOW tankitõrje raketid. Kuna Ameerika Ühendriikide inventaris on Bradley lahingumasinaid piisavas koguses, siis ei ole tegemist ka liiga piiratud ressursiga.

Marder kaalub umbes 33 tonni ja on varustatud 20 mm automaatkahuriga. Marderi meeskond on 3-liikmeline, kellele lisandub 6-7 jalaväelast.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas kolmapäeval, et Prantsusmaa annetab Ukrainale AMX-10 RC lahingumasinad.