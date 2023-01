Tallinna Kosmose kino otsib 8,25 miljoni euroga uut omanikku

Tallinnas on omanik müüki pannud Kosmose kino kinnistu, mille hinnaks on müügiportaalis 8,25 miljonit eurot. Tegu on ehitismälestisega, mille üldine arhitektuurne vorm ja maastikulahendus on kaitse all.

2014. aastast tegutses Kosmose kinos Cinamon, kes teatas mullu märtsis, et lõpetab seal tegevuse, sest kinokülastajate käitumine on muutunud: filmi vaatamise kõrvale otsitakse ka muud meelelahutust ning Kosmose majas ja selle ümbruses ei ole võimalik selliseid ootusi täita.

Cinamoni omanikfirma Saturn Investments oli varem ka kinnistu omanik, kuid müüs selle 2021. aasta suvel maha TNS Sat Capitalile, mis alates möödunud aasta augustist kannab nime Cubanitas OÜ.

Nüüd on üle 5900-ruutmeetrine kinnistu koos sellel asuva 3300-ruutmeetrise kinohoonega taas müügis. Kuna aga hoone on ehitusmälestis, ei saa uus omanik seal omatahtsi muudatusi teha.

Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse peaspetsialist Oliver Orro ütles ERR-ile, et kaitse all on kinohoone üldine arhitektuurne vorm, fassaadid ja ka maastikuarhitektuurne lahendus hoone ees laskuvate ümmarguste basseinidega.

"Olulised on ka vaated hoonele eemalt, Pärnu maanteelt ja sissepääsulahendus varikatusega," rääkis Orro. "Selle hoone puhul on hästi huvitav, et seal on säilinud ja varem restaureeritud vana reklaamkiri "Kosmos" fassaadil. Ajaloolisi graafilise disaini näiteid, mis räägiks meile ka infograafika ajaloost, on linnaruumis vähe järele jäänud."

Interjööriga on asi keerulisem: Eesti seadused ei reguleeri, mis funktsioonis omanik maja kasutab. Seega ei saa tagada, et hoone jääks kasutusele kinona. Orro sõnul saab aga reguleerida füüsilist substantsi ja kui see peab säilima, peab omanik vaatama, millise funktsiooni sinna sisse panna saab.

"Olulisim on küsimus, kas ütleme, et tõusva põrandaga saal peab säilima või mitte. See dikteerib, kas hoonet saab kasutada millekski muuks või saab see olla kino või ürituste läbiviimise koht, kus on tõusva põranda ja istmetega saal," selgitas ta.

Hoone seisukord on muinsuskaitse peaspetsialisti kinnitusel hea, kulumist on natuke, kuid ei midagi avariilist. Originaalsisustusest on kinohoones säilinud ainult mõned valgustid.

Selleks, et hoonega midagi ette võtta, peab uus omanik taotlema muinsuskaitse eritingimusi ning alles seejärel kaalub Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitseosakond, millised on võimalused midagi muuta.

Kosmose kino valmis 1964. aastal ja kultuurimälestiste registri andmetel on see üks sõjajärgse modernistliku tüüpprojekteerimise paremaid näiteid. Kinohoone arhitekt on Ilmar Laasi.