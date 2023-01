Päästeliit saadab Ukrainasse uhiuue väliköögi

Kolmapäeval alustab Ukrainasse sõitu treileril väliköök, mis on päästeliidu poolt varustatud kõige söögitegemiseks vajalikuga. Selleks, et köök kohapeal ilma viperusteta töötaks, katsetati seda teisipäeval borši valmistamisega.

Haagisesse sisse astudes lõid nii mõnelgi silmad särama, sest nii uut ja puhast kööki pole ammu nähtud. Katsepäeval piisas kööki askeldama ühest kokast, kuid nii mõnelegi restoraniköögile silmi ette tegev treiler mahutaks toiduvalmistajaid veelgi.

"Eks seal natuke tuleb harjumist, kui ei ole kokku puutunud suuremate seadmetega. Koduköök on üks, see on ikkagi suurköök, Eesti mõistes sihuke 500 õpilasega kooliköök," ütles restoran Mimosa peakokk Juhan Heinsalu.

Just 500 inimest ongi väliköögis lühikese aja jooksul võimalik ära toita. Olemas on ahi. pliit, vee- ja vooluotsad, aga ka kõik köögitarvikud. Teisipäeval lasti käiku hiiglaslik supikatel.

"Sajaliitrine supikatel, millega tehakse umbes 80 liitrit suppi kuskil 160 inimesele tunni- pooleteistkümnega. Ja kui on vaja rohkem, siis läheb supp termostesse ja läheb teise ringiga järgmine katel tööle," lausus ettevõtte Gastro Suurköögid juhatuse liige Jaanus Metstak.

Köögi soov tuli otse Ukraina päästeteenistuselt, mille viis täide päästeliit eestlaste tehtud annetuste toel. Kokku läks köök maksma umbes 130 000 eurot. Kogu tehnika töötab nii elektri- kui ka gaasiküttel ja nii saab süüa teha ka neis piirkondades, kus voolu pole. See, kes täpselt kööki kasutama hakkavad, jääb ukrainlaste otsustada.

"Me teame, et Ukraina päästjad kindlasti, kes tegutsevad purustatud aladel, varingupääste ja ka demineerimise valdkonnas, sest et seal on kindlasti palju sellist ala ja piirkonda, kus sooja toidu valmistamise võimalust ei ole," ütles päästeliidu juhatuse esinaine Piia Kallas.

Esimene supipäev möödus edukalt ja sööjadki jäid rahule.