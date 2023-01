Saksa autotööstus kutsus Brüsselit üles looma EL-i roheäri seadust

Saksamaa autotööstus tahab, et Brüssel kehtestaks Euroopa Liidus (EL) oma roheäri seaduse. USA kuulutas hiljuti välja inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA) ja Saksa autotöösturid muretsevad, et see seadus vähendab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet.

USA president Joe Biden leiab, et IRA seadus aitab võidelda kliimamuutuste vastu. USA tahab selle seadusega edendada rohelise energiaga seotud tööstusharusid.

Saksa autotootjate liidu VDA juht Hildegard Müller kutsus kolmapäeval Brüsselit ja Berliini üles tagama, et EL-i keskkonnapoliitika kaitseks ka Euroopa tööstuse konkurentsivõimet.

"USA võimud on tunnistanud, mida nad peavad oma riigi heaks tegema. Saksamaa ja Euroopa peavad tegema sama," ütles Hildegard Müller.

Mülleri sõnul peavad Euroopa reguleerivad asutused IRA seadusele pöörama rohkem tähelepanu. Tema sõnul on see seadus protektsionistlik meede, mis on vastuolus avatud kaubanduse põhimõtetega.

VDA liikmeteks on Saksa autofirmad Volkswagen, BMW ja Mercedes. Müller kardab, et IRA seaduse tõttu lahkuvad Saksamaalt keskmise suurusega ettevõtted. Saksa suured autofirmad on tarneahela kaudu seotud ka väiksemate firmadega.

"Pandeemia, sõda Ukrainas ja energiakriis näitasid, et meie majandusmudel ei taga enam automaatselt heaolu," ütles Müller.