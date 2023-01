Politsei loodab kiirusrikkumiste kasvu ohjeldada teistsuguse kaamerasüsteemiga

Politsei- ja piirivalveameti andmetel tuvastati eelmisel aastal varasemast rohkem piirkiiruse ületamisi. Keskmist kiirust mõõtvate kaamerate projekt on politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnul edasi liikumas ning politseil on sellele suured ootused.

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo ütles et politsei registreeris mullu 12 000 kiirusületamist rohkem kui aasta varem. Kasvu tõi eelkõige automaatne kiirusjärelvalve.

Loigo sõnul oli muutus ka suurimates kiirustes.

"Suurimad kiiruse ületamised jäävad üle 60 km/h. Mis on väga mõtlemapanev, siis selliste suurimate kiiruse ületamiste, räägime üle 60 km/h ületamiste, rikkumiste kasv oli 17 protsenti," ütles Loigo.

Kiiruse ületamist soosivad head ilmaolud – seda selgitab rikkumiste rohkus suvisel perioodil.

"Kiiruse ületamise kasv hakkab tavaliselt ikkagi aprilli teisest poolest ja juuni, juuli, august on ikkagi need kuud, kus politsei tabab kõige rohkem kiiruse ületajaid ning septembrist hakkab kiirusületajate arv langema."

Loigo sõnul võiks statsionaarseid kiiruskaameraid rohkem olla.

"Linnas on meil neid ikkagi väga vähe – sisuliselt on Tallinn ainuke omavalitsus, kus on olemas statsionaarne kiiruskaamera. Ka teistes omavalitsustes võiks olla ja seda kiiruskaamerat saab paigaldada sellistesse kohtadesse, kus kiiruse ületamine on pidev ja kus seda tehakse palju ja kus see on ohtlik," selgitas politseikolonelleitnant.

Autode keskmist kiirust mõõtvate kaamerate projekt on lükkunud edasi aastaid. PPA-l on teada, et transpordiamet liigub selle mõtte ja suunaga edasi, ütles Loigo. Tema hinnangul paneks keskmise kiiruse mõõtmine inimesi pikemal lõigul piirkiirusest kinni pidama.

"Transpordiamet on ikkagi edasi minemas selle mõtte ja suunaga, et meil Eestis rakenduks keskmise kiirusega mõõtmine ja politsei kindlasti väga pooldab ja loodab selle süsteemi rakendamist," ütles Loigo.

Politseiniku sõnul on praegu näha, et statsionaarse kaamera mõju on 100 meetrit enne posti ja 100 meetrit pärast posti. "Kui räägime politseipatrulli mõjust, siis selle mõju on umbes kuus kilomeetrit enne ja kuus kilomeetrit peale politseipatrulli. Keskmise lõigu kiiruse mõõtmine kindlasti paneks inimesi pikemal lõigul piirkiirusest kinni pidama ja see oleks kindlasti samm edasi liiklusohutuse suunas."