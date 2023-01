Soome on valmis Eestist vastu võtma kuni sada sõjapõgenikku nädalas

Eesti ja Soome siseministeeriumid leppisid kokku, et Soome on valmis vastu võtma iga nädal kuni sada Ukraina sõjapõgenikku, kes selleks ise soovi avaldavad.

Kuna Eesti on Ukraina sõjapõgenike vastuvõtul lähenemas piirile, millest alates ei ole siia saabuvatele uutele põgenikele enam võimalik pakkuda kõiki vajalikke tugiteenuseid ja abi piisavalt kvaliteetsel tasemel, annab Eesti koostöös Soome valitsusega edaspidi osale saabujatest võimaluse Soome edasi minna, teatas siseministeerium.

Seal võimaldatakse sõjapõgenikel taotleda ajutist kaitset ja tagatakse sellega kaasnevad vajalikud tugiteenused.

Sõjapõgenikke saabub Eestisse jätkuvalt, kuna Venemaa agressioon Ukraina vastu jätkub. Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul ootab Soome juba lähiajal Eestist kuni sadat sõjapõgenikku nädalas. "Oluline on siinkohal rõhutada, et Soome edasi liikumine on lihtsalt võimalus, mida saabujatele pakutakse, mitte meiepoolne surveavaldus või veel vähem kohustus. Kes eelistab Eestisse jääda, näiteks juba siin elavate pere või sugulaste tõttu, sellel loomulikult on see võimalus. Samas paljudele sõjapõgenikele on ka Soome edasi liikumine igati teretulnud väljavaade," selgitas Läänemets.

Lahkumine toimub praeguste kavade kohaselt kahel korral nädalas – teisipäeviti ja neljapäeviti.

Sihtrühma arvatakse eeskätt need Ukraina kodanikud, kellel veel ei ole Eestis või muus riigis ajutist kaitset ja kehtivat elamisluba. Kehtiva elamisloa olemasolul peavad nad sellest eelnevalt loobuma ning Soomes uue taotluse esitama. Sihtrühmast välistatud on aga isikud, kellel ei ole õigust saada ajutist kaitset või muud kolmanda riigi kodanikud, kui nad just ei ole Ukraina sõjapõgeniku pereliikmed. Samuti saatjata alaealised või erivajadusega isikud, kelle liikumine Soome oleks liialt koormav.

Eestisse saabunud sõjapõgenikest on siia jäämise deklareerinud ligi 66 000 inimest, ajutise kaitse taotlusi on esitatud üle 42 000. Uute Ukraina sõjapõgenike saabumine Eestisse on olnud pigem languses, viimase kuu jooksul on Ukraina kodanikke tulnud Eestisse valdavalt alla saja inimese päevas.