Tšehhi presidendivalimistel juhib arvamusküsitlustes erukindral Petr Pavel

Arvamusküsitlustes juhib 61-aastane erukindral Petr Pavel, kellel on nii Nõukogude aja kui Lääne sõjaline haridus, ta on teeninud rahumissioonidel ja kuulunud NATO peasekretäri nõustavasse sõjalisse komiteesse. Ta kandideerib sõltumatuna ja juhib neljast viimasest arvamusküsitlusest kahes.

Teises kahes on eelistatud 68-aastast endist peaministrit Andrej Babišit, praegust opositsiooniliidrit. Vaatlejad peavad Paveli šansse pisut paremateks kui Babišil, kes protesteerib paremtsentristliku valitsuse tegevuse vastu, et see ei aita inimestel elukalliduse tõusu tagajärgedega hakkama saada.

Kolmandal kohal on küsitlustes 44-aastane majandusprofessor Danuse Nerudova. Võidu korral saaks temast Tšehhi esimene naispresident.

Tšehhis ei ole presidendil igapäevast täidesaatvat võimu, kuid ta nimetab ametisse peaministri, keskpankurid ja kohtunikud ja tema seisukohad on arvestatavad välispoliitikas.

Pavel ja Nerudova on kindlalt läänemeelsel kursil ja pooldavad valitsuse tugevat toetust Ukrainale. Praegune opositsiooniliider Babiš on selles suhtes leigem ja valitsuses on tema valimisel oodata poliitilisi kokkupõrkeid. Ilmselt jätkuvad ka tema sõbralikud suhted Ungari liidri Viktor Orbaniga.

Poliitika analüütik Jiri Pehe ütleb, et kui Babiš võidab, muudab ta riigi populistlikumaks. "Ma arvan, et näeme radikaalseid muutusi, kui Petr Pavel või Danuse Nerudova saavad presidendiks. Kui aga võidab Andrej Babiš, siis ei pruugi suuri muutusi tulla, sest Babiš juhib riiki selgelt populistliku natsionalismi suunas, nagu see on Ungaris," ütles ta.

"Petr Pavel on tõenäoliselt tugevam julgeolekuküsimustes ja rahvusvahelises poliitikas, kus Danuse Nerudoval pole piisavalt kogemusi. Teisest küljest oleks Nerudova majandusteadlasena tugevam majanduses ja sotsiaalasjades," arvab Jiri Pehe.

Arvatavasti ei saa ükski kandidaat esimeses voorus, mis laupäeva õhtul lõpeb, üle 50 protsendi häältest, seega tuleb kahe enam hääli saanud kandidaadi vahel kahe nädala pärast tõenäoliselt teine voor.