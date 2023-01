Elektri universaalteenuse hinnas pole siiamaani kokkulepet sündinud

Enefit Power peab jätkuvalt septembris taotletud hinda õigeks ja õiglaseks, ütles ettevõtte juht Andres Vainola.

"Ajaloolised numbrid, mida saame iga järgmise nädalaga konkurentsiametile faktiliselt tõendada, on ajas ainult kvaliteetsemad – saame näidata andmetega, et meie taotlus on õige ja õigustatud. /.../ Tänaseks ei ole midagi oluliselt muutunud, kui vaatame CO2 hinda ja nii edasi. Mingit olulist muutust komponentide hindades pole toimunud," lausus Vainola.

Kui konkurentsiamet teatas septembri lõpus, et kehtestas ajutiselt elektri universaalteenuse tootmishinnaks 15,4 senti kilovatt-tunni (kWh) kohta, ütles Enefit Power, et see hind ei kata nende tootmiskulusid. Vainola sõnul oli nende sooviks 18,18 senti.

Elektrituruseadusega on pandud Enefit Powerile kohustus osutada universaalteenust ning selle tootmismaht saab sel aastal olema kuni 4,2 teravatt-tundi, ütles Vainola. Võrdluseks: mullu toodeti Eestis kõigi tootjate peale kokku 7,5 teravatt-tundi elektrit, sellest 5,2 teravatt-tundi tootis Enefit Power. Turule pääseti aasta jooksul kõigi oma seitsme elektrijaamaga.

Viimastel nädalatel on olnud sooja ja tuulise ilma tõttu olukord oluliselt teistsugune ning turule on pääsetud vaid kolme kõige efektiivsema elektrijaamaga, ütles Vainola.

"Tõepoolest, viimastel nädalatel oleme näinud, et ilmaolud on väga soodsad tuuleenergia tootjatele, hüdroenergia tootjatele ja olid ka veel pühad, mil tavapäraselt on nõudlus elektri järele väike. /.../ Sellist pilti ei mäleta juba aastaid, kui Lätis on Daugava jõel suurvesi jaanuaris. Ka Läti toodab päevas üle 1300 megavati hüdroenergiat, mis on äärmiselt erakordne," lausus Vainola.