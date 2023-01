Odavam börsielekter paneb inimesi universaalteenusest loobuma

Elektri universaalteenuse hind on jaanuaris olnud kuu keskmisest börsihinnast kallim, mistõttu on juba 600 klienti universaalteenusest kas börsi- või fikseeritud paketi kasuks loobunud. Langev turuhind aga universaalteenuse hinda allapoole ei too. Elektrimüüjad soovitavad universaalpaketist loobumisega siiski kevadeni oodata.

Kui veel detsembris oli börsielektri keskmine hind 26,3 senti kilovatt-tunni eest, siis jaanuari esimeses pooles ainult üheksa senti kilovatt-tunni eest. Kuid sügisel läksid paljud tarbijad üle elektri universaal-teenusele, mille hind on üle 19 sendi kilovatt-tunni eest.

Esimesed Eesti Energia kliendid on juba universaalteenusest loobunud.

"Seda on näha, et juba üle poole tuhande kliendi on otsustanud tulla meie uuele (paketile), Kindel Plussile. Aga ma näen ka selgelt, et viimastel päevadel umbes sadakond klient läheb universaalteenusest börsipaketile ehk et spot-lepingule tagasi," lausus Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Roosi hinnangu võiks siiski universaalteenusest loobumisega kevadeni oodata. Sama arvab ka suuruselt teine Eesti elektrimüüja Alexela.

"Tervikuna võib jaanuari börsihind jääda 12 sendi kanti kilovatt-tunnist koos käibemaksuga. Aga kui hetkel finantsturgu uskuda, siis veebruar võiks tulla jällegi kallim. Veebruar on statistiliselt külmim kuu, nii et hetkel oleme ilmaprognoosi ootuses, kui nii võib öelda. Aga ütleme, tark olekski ehk täna veebruar ära oodata ja vaadata, mis märtsis edasi saab," lausus Alexela energia müügijuht Kalvi Nõu.

Tegelikult pakuvad kõik elektrimüüjad juba praegu pikaajalisi katkestamistrahviga elektripakkette, mis on soodsamad universaalteenusest. Eest Energia puhul on see seitsmeks aastaks 15,49 senti kilovatt-tunni eest. Kuid samas soovib ettevõte saada konkurentsiametilt praegusest universaalteenusest kallimat hinda, kuna kehtestatu ei kata nende väitel tootmiskulusid.

Konkurentsiameti peadirektori asetäitja Külli Haab ütles, et menetlus universaalteenuse hinna lõpliku kinnitamise üle on tõepoolest veel pooleli. Langev elektri turuhind aga universaalteenuse hinda allapoole ei too.

"Need kindlasti ei ole üks-ühele seotud, et kui gaasi hind langeb, siis peaks kohe langema universaalteenuse hind. See (universaalteenuse hind) baseerus kolme majanduslikult kõige efektiivsema keevkihtploki peal ehk põhimõtteliselt arvestati selle tehnoloogia, selle kütusega. Kui tuleb odavam hind või börsihind läheb palju odavamaks, siis tarbijal on alati valikuvõimalus," lausus Haab.