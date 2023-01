Lagarde'i sõnul jätkab ECB karmi rahapoliitikat

"Inflatsioon on liiga kõrge. ECB on otsustanud inflatsiooni aeglustada ja me peame intressimäärasid tõstma seni, kuni oleme piiravas keskkonnas nii kaua, et see alla tuua," ütles Lagarde.

"Euroopa tööturg pole kunagi olnud nii elav kui praegu. Tööpuudus on viimase 20 aasta madalaimal tasemel, ütles Lagarde.

Euroopa Keskpank on alates juulist tõstnud baasintressimäärasid neljal korral kokku 2,5 protsendipunkti võrra. Nende sammude eesmärk on inflatsiooni naasmine kahe protsendi juurde.

Euroala inflatsioon aeglustus detsembris aastavõrdluses 9,2 protsendile. Novembris oli euroala inflatsioon 10,1 protsenti ja oktoobris 10,6 protsenti.

Lagarde'i sõnul on Euroopa majanduskasvu väljavaated viimasel ajal paranenud. "Uudised viimaste nädalate jooksul on olnud palju positiivsemad. 2023 ei saa olema hiilgav aasta, kuid palju parem, kui kardeti," ütles Lagarde.

Lagarde'i hinnangul võib Saksamaa sel aastal majanduslangust vältida. Eurotsooni majandus peaks sel aastal kasvama umbes 0,5 protsenti.