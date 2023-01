Vene Uralsi hind on ligi poole võrra odavam kui Brenti oma

Arguse andmetel on Venemaa toornafta Uralsi hind umbes 44 dollarit barreli kohta. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli neljapäeva õhtul 86,67 dollarit barreli kohta.

Lääneriigid kehtestasid hiljuti Venemaa naftale hinnalaeks 60 dollarit barreli kohta.

Moskva-vastased sanktsioonid kujundavad nüüd ümber globaalset naftaturgu. Venemaa toornafta liigub üha rohkem Hiinasse ja Indiasse. Venemaa müüb Aasia riikidele naftat suure allahindlusega.

Soomes tegutseva sõltumatu Energia ja Puhta Õhu Keskuse (Centre for Research on Energy and Clean Air - CREA) andmetel kaotab Venemaa hinnalae tõttu umbes 160 miljonit eurot päevas, vahendas Financial Times.