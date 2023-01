Meedia: Ungari takistab EL-i rahaeraldust, kust ka Eesti loodab toetust saada

Ungari keeldub heaks kiitmast 500 miljoni euro eraldamist, mis oleks juba seitsmes selline toetuspakett rahurahastu kaudu, teatas Poola raadiojaam RMF FM viitega anonüümsust palunud kõrgele diplomaadile.

Euroopa Liidu välisministrid hakkavad rahurahastu järgmist paketti arutama esmaspäeval peetavas välissuhete nõukogus.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu ja kaitseminister Hanno Pevkur rääkisid neljapäeval, kui valitsus oli otsustanud Ukrainale eraldada 113 miljoni euro mahus sõjalist abi, et loodavad suure osa neist kulutustest rahurahastu kaudu tagasi saada.

"Meie plaan on esitada see Euroopa Rahurahastule kompenseerimiseks nagu seda on tehtud ka varasemalt. Meie taotlus tuleb esmaspäeval Euroopa Liidu välisministrite koosolekul arutusele," rääkis Reinsalu neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Välisminister märkis ka, et Eesti sooviks rahastu edasist suurendamist. Eelmisel aastal tõsteti selle mahtu 2,3 miljardi euro võrra, kuid Reinsalu sõnul pole ka see piisav, arvestades, et EL-i eelarves oli rahastule esialgu seitsmeks aastaks planeeritud ainult kuus miljardit eurot. Ta lubas esmaspäeval teha välisministrite kohtumisel ettepaneku rahastu suurendamiseks.

Kaitseminister Pevkur meenutas usutluses ERR-i raadiouudiste toimetajale Indrek Kiislerile, et Eesti on rahurahastust saanud juba 156 miljoni eurot Ukrainale tarnitud relvade eest ning kavatseb taotleda toetust ka sel nädalal avalikustatud paketi eest.

"Meil on õigus tagasi küsida kogu see summa, aga kas ja kui palju sealt tagasi tuleb, sõltub sellest, kui palju Euroopa ühisel maksumaksjal vahendeid on. Aga praegu me näeme, et peaks olema võimalik jah, kõik tagasi taotleda," rääkis Pevkur.

Autoritaarsusesse kalduva peaminister Viktor Orbani juhitud Ungari on juba korduvalt tegutsenud Euroopa Liidus Vene-sõbralikult ja takistanud Ukraina abistamist. Budapest on tõkestanud Venemaa võimuladviku liikmetele sanktsioonide kehtestamist ning püüdis pidurdada 18 miljardi euro suuruse abilaenu eraldamist Ukrainale.