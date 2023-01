Balti välisministrid: Kiievile tankide andmise kohta peab tulema selge signaal

"Minu arusaamine on see, et see kõikehõlmav, selge signaal, et tanke antakse, tankide osas kõigile küsijatele antakse luba, vajab veel väljakujunemist. Ma loodan, et see võimalikult kiiresti tekib. Aga ka seisukohad on erineva tonaalsusega, eks see näitab seda, et ka Saksamaal on käimas kõrgemal otsustamise tasemel debatt praegu selle üle," rääkis Eesti välisminister Urmas Reinsalu.

"Venemaa peab mõistma – ja mida kiiremini seda parem –, et see sõda lõpeb Venemaale halvasti. Sellest pole väljapääsu, sellest ei saa ennast välja rääkida. Euroopat ei saa lõhki rebida. On ainult kaotus, see, mida nad alustasid, on kaotatud sõda ja nad kaotavad selle," sõnas Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.