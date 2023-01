USA ja Iisrael alustasid esmaspäeval seni suurimat ühisõppust

Esmaspäeval alustasid USA ja Iisrael koos oma senist suurimat ühisõppust, mille eesmärgiks on saata selge signaal Iraanile ja kinnitada oma liitlassuhte tugevust. Õppusel Juniper Oak osaleb 100 USA lennumasinat, sh hävituslennukid, pommitajad ja õhus tankimist võimaldavad lennukid. Iisraeli poolt osaleb õppusel 42 lennukit.

Lisaks osales õppusel USS George H. W. Bush lennukikandja koos eskortlaevadega, mis seekaudu kattis kõik sõjalised domeenid kosmosest elektroonilise sõjapidamiseni, vahendas CNN.

Õppusel osaleb ligi 6500 inimest USA poolt ning rohkem kui 1100 Iisraelist, kinnitas üks USA kaitsevaldkonna ametisik kinnitas.

Suurõppuse taustal on avalikkuse jõudnud mured seoses uue Iisraeli valitsusega, kuhu kuuluvad ministrid, keda peetakse äärmuslikuks.

USA ametiisik tunnistas, et Ameerika Ühendriikide valitsusel võib tekkida Iisraeli valitsusega erimeelsusi, kuid samas on tema sõnul tagatud mõlema USA suurpartei toetus Iisraelile. "See julgeolekukokkulepe, mis meil on Iisraeliga ei sõltu konkreetse valitsuse isiksustest ega konkreetsest valitsusest," kinnitas allikas.

USA suhted Iraaniga on samal ajal püsinud pingelisena. Joe Bideni administratsioon on näiteks kehtestanud Teherani vastu sanktsioonid tulenevalt Iraani protestide karmist mahasurumisest Iraani valitsuse julgeolekujõudude poolt.

Taas Iisraeli peaministriks saanud Benjamin Netanyahu on Iraani suhtes alati karmi liini võtnud ning kinnitanud, et Iisrael ei lase Iraanil tuumarelvi omandada. Netanyahu teatas pühapäeval, et USA ja Iisrael peavad Iraani osas lähinädalatel kohtumisi, millele järgneb USA rahvusliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivani visiit.

Õppuse planeerimine toimus USA valitsuse ametiisiku kinnitusel kiiresti ning planeerimisest õppuseni jõuti vaid kahe kuuga. Tavaliselt valmistatakse sellise mastaabiga õppuseid ette vähemalt aasta aega. Õppuse planeerimine algas eelmise Iisraeli peaministri Yair Lapidi valitsuse ajal.

Kuigi Iisraeli ja Pärsia lahe Araabia riikide suhted on paranenud, siis nende relvajõud õppusel ei osale. USA allika kinnitusel briifitakse neid selle sisu osas peale õppuse lõppemist.

Eelmine suurem Iisraeli ja USA ühisõppus toimus novembri lõpus. Iisraeli kaitsejõud teatas, et õppuse käigus harjutati pikamaa lende ja sõjalist kampaaniat kaugel asuvate riikide vastu, mis nagu CNN tõi esile, viitas tugevalt, et õppus oli suunatud Iraani vastu.

USA valitsusametnik kinnitas CNN-le, et käimasolev õppus ei ole suunatud Iraani tuumarajatiste vastu, kuidas samas sõnas, et "mind ei üllataks kui Iraan... nähes nende tegevuste ulatust ja sisu saab aru, mida meie kaks riiki suudavad teha".

Kuigi Bideni administratsioon on Iraani tuumaprogrammi peatamiseks võtnud esimese abivahendina appi diplomaatia on selle kõnelused ummikusse jooksnud. Samuti pole kaasa aidanud Iraani valitsuse otsus suruda oma kodumaised protestid vägivaldselt maha ning Iraani süvenev sõjaline koostöö Venemaaga. USA valitsus on nii demokraatlike kui vabariiklike presidentide juhtimisel öelnud, et nad ei lase Iraanil tuumarelva omandada.

"Me eelistaks diplomaatilist lahendust, kuid meil on ka teisi võimeid, kui vaja," kinnitas USA ametiisik CNN-le. CNN tõi esile, et suurõppus demonstreerib kuidas Ameerika Ühendriigid suudavad väga lühikese ajavahemiku jooksul tuua Lähis-Itta väga palju vägesid. Seda hoolimata USA fookuse liikumisest Aasiasse.