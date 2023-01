USA uus suursaadik saabus Tallinna

"Täna hommikul esitas Kent oma volikirjade koopiad välisministeeriumile," teatas saatkond sotsiaalmeedia vahendusel.

Ambassador Designate George P. Kent has arrived in Tallinn. This morning, Ambassador Designate Kent presented his credentials to the @MFAestonia for processing. We look forward to introducing Ambassador Designate Kent to Estonia! pic.twitter.com/nSD4n4P9ij — USEmbassyTallinn (@USEmbTallinn) January 30, 2023

Suursaadik saab ametlikult tööd alustada pärast oma volikirja esitamist presidendile. ERR-ile teadaolevalt peaks volikirja esitamine president Alar Karisele toimuma veebruari keskel.

USA senat kinnitas Kenti järgmiseks Ameerika Ühendriikide suursaadikuks Eesti vabariigis 13. detsembril. Kuni Kenti ametisse astumiseni on USA Tallinna saatkonna asjur Gabrielle Cowan.

Minister-nõuniku auastmega välisteenistuse karjääriametnik Kent töötas viimati USA välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia büroo abiministri asetäitjana. Varem töötas ta Kiievis, Ukrainas, saatkonna asejuhina. Enne seda oli Kent välisministeeriumi Euroopa büroo korruptsioonivastase võitluse juhtiv koordinaator

Ta on töötanud ka rahvusvahelise narko- ja õiguskaitsebüroo Euroopa ja Aasia regiooni direktorina. Alates välisteenistusse astumisest 1992. aastal on George P. Kent teeninud USA diplomaatilistes esindustes Taškendis, Usbekistanis; Varssavis, Poolas; Bangkokis, Tais (kaks korda) ja Kiievis, Ukrainas (kaks korda). Muude välisministeeriumi ülesannete hulgas on ta ka poliitikaküsimuste välisministri asetäitja eriassistent, opereerimiskeskuse valveametnik ja Tai küsimuste vastutav ametnik.

George P. Kentil on Harvardi Ülikoolist vene ajaloo ja kirjanduse eriala B.A kraad, magistrikraad Johns Hopkinsi School of Advanced International Studies't ja M.S. kraad National Defense University's Eisenhower School'ist. Ta räägib ukraina, vene ja tai keelt. Kent on Kirby Simoni fondi usaldusisik.

Ameerika Ühendriikidel ei ole olnud Eestis suursaadikut alates 2018. aastast, kui tollane saadik James D. Melville Jr teatas juuni lõpus, et astub ametist tagasi, tuues põhjusena tollase presidendi Donald Trumpi vastuolulised avaldused NATO ja Euroopa liitlaste aadressil.

Septembri algul sai avalikuks, et president Joe Bideni administratsioon on esitanud uue saadiku kandidaadiks Kenti.