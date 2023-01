Poola on valmis NATO nõusoleku korral andma Ukrainale F-16 hävitajaid

Poola peaminister Mateusz Morawiecki kinnitas esmaspäeval, et Poola on valmis saatma Ukrainale F-16 hävitajaid, kui NATO liitlased seda toetavad, vahendab Ukrinform .

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas Poola oleks valmis andma Ukrainale F-16 hävitajaid, ütles Morawiecki: "Nagu see oli mõned kuud tagasi Mig-29 [hävituslennukite] kontekstis, koordineeritakse ja võimalusel tarnitakse Ukrainale ühiselt võimalik õhuväe abi koos teiste NATO riikidega. Siin me koordineerimine täiel määral [NATO kaitsealliansiga]."

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak teatas Telegramis pärastlõunal, et töö F-16 hävitajate hankimiseks jätkub ning Ukraina jaoks on tulnud positiivseid signaale Poolast. Jermaki sõnul on Poola valmis andma Ukrainale F-16 hävitajaid kooskõlastatult NATO-ga.

Saksa kantsler Olaf Scholz kinnitas nädalavahetusel intervjuus Tagesspiegelile, et Saksamaa ei varusta Ukrainat lääneriikides toodetud hävituslennukitega. Scholz ütles ka eelmise nädala kolmapäeval, et Ukrainale hävitajaid ei saadeta. Saksa õhuvägi Luftwaffe kasutab hävitajaid Eurofighter Typhoon ja Tornado.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles laupäeval, et Kiiev peab hävitajate tarnimise osas lääneriikidega läbirääkimisi.

Hollandi õhujõudude erukolonel Peter Wijninga kinnitas hiljuti CNN-le, et Ukraina soojendab praegu lääneliitlasi hävitajate jutuga, kuna nende saamise palve võib tulla pigem varem kui hiljem.

Politico teatas eelmisel nädalal, et lääneriigid arutavad omakeskis kas ja kuidas anda Ukrainale lääneriikide päritolu hävituslennukeid. Tõenäoliselt on järgmise Ramsteini kohtumise fookuses veebruaris lennundus ja õhutoetus. Mitmed allikad kinnitasid Politicole, et nende valitsused ei pea hävituslennukite andmist Ukrainale enam mõeldamatuks, kuid samas kardetakse jätkuvalt eskalatsiooni Venemaa poolt.

Hollandi välisminister Wopke Hoekstra ütles jaanuaris, et kui Kiiev peaks paluma Hollandilt F-16 hävitajaid, siis vaatab valitsuskabinet sellele palvele avatud meelel otsa. Kuna tegu on USA päritolu sõjatehnikaga, siis peaks selle tarned kiitma heaks Ameerika Ühendriikide valitsus.

Madalmaade õhuväel on inventaris 24 F-16 hävitajat, kuid riik kavatseb neist järgmiseks aastaks vabaneda, kui võtab kasutusele F-35 varghävitajaid. 2021. aastal müüs Holland 12 lennukit tagasi Ameerika Ühendriikidele, kes kasutab neid väljaõppe läbiviimiseks.

Detsembris kinnitas Slovakkia välisminister Rastislav Kacher, et riik on valmis andma oma Mig-29 hävituslennukid Ukrainale. Kacheri sõnul peab Slovakkia sel teemal kõnelusi enda NATO partneritega.

Samuti on USA kaitsetööstuse ettevõte Locheed Martin asunud suurendama F-16 hävitajate tootmist, et varustada vajadusel neid riike, kes saadavad Ukrainale enda hävitajaid.

Ukraina soovib eelkõige USA päritolu F-16 või F-15 hävituslennukeid, kuid Kiiev tunneb huvi ka prantslaste Rafale, Saksa Tornado ja rootslaste Gripeni vastu. F-16 lennukit on aga märksa suuremas koguses toodetud.

Sõltumatu sõjandusblogi Oryx andmetel on Ukraina õhuvägi alates 24. veebruarist kaotanud tõendatult 57 lennukit, millest 56 on sõjategevuses hävinud.